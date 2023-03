'The Mandalorian': ¿Cuándo se estrena el episodio de Bryce Dallas Howard en la temporada 3?

Desde hace unas semanas, Pedro Pascal es el protagonista indiscutible de nuestras vidas. De salvar a una niña huérfana en un mundo apocalíptico a recorrer la galaxia junto a Baby Yoda, el actor chileno se ha apoderado de nuestras pantallas, y nosotros no tenemos ninguna queja al respecto.

El 1 de marzo, el intérprete volvía a meterse en la piel del mandaloriano para estrenar la tercera temporada de The Mandalorian en la que, tal y como nos contaba Jon Favreau, tras el reencuentro entre Din Djarin y Grogu en El libro de Boba Fett, viajamos a Mandalore en busca de redención para el personaje de Pascal tras haberse quitado el casco y violado el credo.

Pero, ya a mitad de temporada, y con la trama más que encaminada, si hay algo que los fans están esperando todavía, es ver el episodio dirigido por Bryce Dallas Howard, quien no dudamos en bautizar como la responsable de los mejores capítulos de The Mandalorian (1x04: El Santuario y 2x03: La Heredera) y de El libro de Boba Fett (1x05: El retorno del mandaloriano, sí, ese en el que volvió Din Djarin).

Nos sobran razones para afirmar que la hija de Ron Howard debería estar en la mente de todos los ejecutivos de Lucasfilm y Disney a la hora de decidir crear nuevas aventuras alrededor de la saga de Star Wars pero, por ahora, nos conformamos con saber que todavía nos queda un nuevo capítulo de The Mandalorian por ver bajo su dirección.

¿Cuándo se estrena el episodio de 'The Mandalorian' dirigido por Bryce Dallas Howard?

Desde el 1 de marzo y hasta el 19 de abril, cada miércoles a las 9 de la mañana, un nuevo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian nos espera en Disney+. Será el próximo 5 de abril, en el episodio 3x06 (el capítulo 22 de toda la serie), en el que podremos volver a ver a Pascal y Baby Yoda bajo la dirección de Howard.

Fue en enero de este año cuando la directora anunció su regreso a la serie con unas imágenes detrás de las cámaras de las temporadas anteriores. "Reunidos. ¡Y se siente tan bien! Es un honor haber sido invitada a la nueva temporada de The Mandalorian", escribía en su cuenta de Instagram. "No hay nada como la aventura, la magia y las amistades forjadas en esta producción". No podemos esperar a verle una vez más hacer su magia tras la pantalla.

