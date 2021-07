'The Last of Us': Primeras imágenes filtradas del rodaje de la serie de HBO

Los retos de adaptar a la televisión uno de los videojuegos más populares de los últimos años no han acobardado al director Craig Mazin, quien fue responsable de la creación de la serie Chernobyl. El showrunner hablaba recientemente sobre The Last of Us, su nueva serie para HBO que podría enriquecer este universo. El rodaje ha comenzado y ya podemos echar un primer vistazo...

Unas nuevas imágenes filtradas desde el set de grabación de Canadá han mostrado la recreación de las calles del Austin (Estados Unidos) de los videojuegos de Naughty Dog, pese a que la ciudad que acoge a los protagonistas es en realidad Alberta. Mucho coche de policía en unas primeras intantáneas tomadas por una seguidora desde el rodaje, como han compartido medios estadounides como ComicBook.

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Cops on TLOU pic.twitter.com/EaBRlCZZzH — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

"Creo que los fans siempre se suelen preocupar de que, cuando la propiedad de la licencia le llega a alguien ajeno, esta persona no la entenderá o querrá cambiarla", explicaba hace unos días Mazin, quien trabaja con el realizador de lo videojuegos en la creación del proyecto. "En este caso estoy trabajando con Neil Druckmann, que dirigió los juegos originales, así que los cambios que haremos están diseñados para completar cosas y expandir (o incluso enriquecer) la historia".

Pedro Pascal dará vida a Joel, mientras que Bella Ramsey será Ellie y Gabriel Luna es Tommy. Todo apunta a que podremos disfrutar de la serie a partir de 2022.

