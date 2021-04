La serie de ‘The Last of Us’ inicia su rodaje este verano (y no concluiría hasta 2022)

Hay grandes expectativas depositadas en la adaptación de The Last of Us que Craig Mazin, creador de Chernobyl, está desarrollando para HBO. La saga de videojuegos de la que procede es uno de los grandes hitos de PlayStation, hasta el punto que hay quien se pregunta qué podría aportar a su increíble narrativa una versión en imagen real, pero todo forma parte de un ambicioso plan de Sony para que sus grandes licencias salten a otros medios. En el caso de The Last of Us, además, sin reparar en gastos: el mismo Neil Druckmann que ha dirigido los juegos figura como coautor, y la serie ya ha reclutado a Pedro Pascal y Bella Ramsey (vistos ambos en Juego de tronos) como los protagonistas Joel y Ellie.

Hasta el momento todas las noticias del proyecto han tenido que ver con todo lo referente al equipo (del que acabó cayéndose Johan Renck como director tras colaborar con Mazin en Chernobyl) o su fidelidad frente al original de las consolas. Ahora, según recoge CBC News, la serie de HBO ya tiene fecha de inicio de rodaje, y esta es el próximo 5 de julio. Los planes de la compañía contemplan que The Last of Us se ruede durante todo un año (también se ha dado una fecha de finalización, 8 de junio de 2022), y lo hará en la ciudad de Calgary en Alberta, Canadá.

En este territorio ya se han desarrollado las producciones de Interstellar o la serie Fargo, pero el hecho de alojar el desarrollo de The Last of Us ha supuesto algo digno de celebración, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que ha traído aparejada la crisis del coronavirus. Hasta el punto de que Jason Kenney, premier de la provincia de Alberta, ha desvelado a los medios que el proyecto de HBO supone “la producción de cine y televisión más grande en toda la historia de Canadá”. No cabe duda, pues, de que el gobierno le pondrá las cosas fáciles al equipo de la serie, brindando localizaciones para el futuro postapocalíptico en el que se ambienta The Last of Us.

Por el momento no hay más actores confirmados aparte de Pascal y Ramsey, y ya hay quien se preocupa por cómo un calendario tan exigente podría afectar a la agenda del primero. Al fin y al cabo, Pascal también protagoniza The Mandalorian, celebradísima serie de Star Wars que finalizó su segunda temporada el año pasado con la incógnita de cuándo veríamos una tercera. En teoría la producción de esta aún no se ha desarrollado, en favor del spin-off The Book of Boba Fett que veremos a finales de año, y el que Pascal se tenga que pasar todo un año en Canadá implicaría mucho tiempo antes de que asistiéramos al regreso de Mando.

En lo que respecta a The Last of Us, HBO tampoco ha llegado a tantear una fecha de estreno.