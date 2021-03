La serie de ‘The Last of Us’ se irá alejando del videojuego con el paso de los capítulos

Cuando hace algunas semanas The Last of Us fichó protagonistas, y se anunció que sus personajes serían Joel y Ellie, muchos confirmaron que la serie de HBO guardaría una enorme fidelidad al juego de Naughty Dog del que partía. Los actores elegidos eran Pedro Pascal y Bella Ramsey (salidos ambos de Juego de tronos), y era razonable abrigar la inquietud de cómo podría la serie hacer justicia a la obra original si se limitaba a traducir su historia de cabo a rabo. Craig Mazin, director de Chernobyl y showrunner del proyecto, ya había declarado por su parte que la lealtad sería total, y los fichajes de Neil Druckmann y Gustavo Santaolalla (creador y compositor de la banda sonora del juego), lo refrendaban.

Ahora bien, ¿es lo único que podemos esperar de la serie de The Last of Us? ¿Una traslación a la HBO de las desventuras de Joel y Ellie? Durante una conversación con IGN, tanto Mazin como Druckmann han matizado esta impresión, asegurando que aunque la primera temporada adaptará la historia del juego, su trama terminará “desviándose mucho”. Para ambos creadores lo fundamental de la serie es que tenga “los mismos cimientos filosóficos”, más allá de que su argumento sea seguido religiosamente (y, por tanto, abrigue poco interés para los jugadores).

“En cuanto a cosas más superficiales, como si un personaje debe llevar la misma camisa de cuadros o la misma camisa roja… pueden aparecer o no, eso es mucho menos importante para nosotros que respetar el núcleo de quiénes son estas personas y el núcleo de su viaje”, explica Mazin. Algo que no ha impedido, por otra parte, que algunos de los diálogos de The Last of Us vayan a saltar íntegros a la serie. “Es curioso ver mis diálogos de los juegos en los guiones de la HBO. A veces se desvían mucho pero logran un efecto mucho mejor, porque se trata de un medio diferente”, contaba Druckmann por su parte.

Más allá de la fidelidad al material de partida, lo que está claro es que HBO ha depositado grandes expectativas en la serie, que a su vez supone una parte fundamental del plan de Sony de que sus licencias más productivas vayan saltando a otros medios. Supimos de ese plan hace poco, pero por el momento solo están confirmados dos videojuegos de Naughty Dog con sus correspondientes adaptaciones al cine y TV: The Last of Us y el Uncharted de Tom Holland, ya completado pero con un estreno que ha sufrido varios retrasos debido a la pandemia: ahora mismo está fijado para el 11 de febrero de 2022.

En lo que respecta a la serie de The Last of Us, aún no se ha tanteado ninguna fecha de estreno y seguimos sin saber qué importancia tendría en su ensamblado la existencia de The Last of Us. Parte II.