Sony planea varias adaptaciones de videojuegos míticos de PlayStation

Todas las majors de Hollywood se hallan en plena y urgente actualización ante los drásticos cambios que atraviesa la industria. El modo de combatir el arraigo del streaming ha pasado, en la mayor parte de los casos, por agenciarse una plataforma como repositorio de las propiedades de cada estudio, contando Disney, Warner, Universal y Paramount con Disney+, HBO Max y las inminentes Peacock y Paramount+, respectivamente. ¿Pero qué pasa con Sony, conglomerado inmenso de compañías donde gran parte de las ganancias provienen de los videojuegos? Pues, precisamente, que teniendo lo que ya tiene aún no se plantea disponer de un servicio que compita en la guerra de streaming.

Bien al contrario, y según recoge MediaPost, los planes inmediatos de la compañía en este ambiente imprevisible contemplan una mayor integración de los videojuegos frente al cine y las series. Algo que, tal y como contaba el CEO de Sony Tony Viniciquerra, dará inicio con la adaptación de múltiples títulos de PlayStation en forma de películas y series de televisión. Al estilo del extenuante Investor Day de Disney, pero sacando un mayor provecho de la ambigüedad, Viniciquerra ha anunciado de golpe el desarrollo de siete series y tres películas basadas en videojuegos. No ha aclarado qué videojuegos serán estos, pero sin duda es una medida que se veía venir a raíz de los últimos anuncios.

Uncharted, película protagonizada por Tom Holland que tras un infierno de preproducción concluyó el rodaje en octubre, supondría el pistoletazo de salida para este plan. Alrededor de la aventura de Nathan Drake, sin embargo, Sony ya ha anunciado una serie basada en The Last of Us (lanzado igualmente por Naughty Dog) a estrenarse en HBO, y también otra centrada en Assassin’s Creed: serie de acción real que trataría de hacernos olvidar lo ocurrido con aquella película de Michael Fassbender. Más allá de estos tres títulos, no sabemos de ningún otro videojuego susceptible de ser adaptado, pero es de esperar que pronto se revelen detalles.