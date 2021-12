‘The Fall of the House of Usher’: Mark Hamill protagonizará la nueva serie de Mike Flanagan

Luego de una prolífica trayectoria dedicada al cine, Mike Flanagan parece haber descubierto que la televisión es el marco donde se encuentra más cómodo… sobre todo si es Netflix quien le apadrina. A partir de El juego de Gerald, el cineasta ha encadenado varias series destinadas al streaming, manteniendo el aplauso crítico paralelamente a un veloz ritmo de producción y un elenco de rostros habituales que no dejaba de crecer. Tras La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y la más reciente Misa de medianoche le toca el turno a The Midnight Club (adaptación de las novelas de Christopher Pike), y Flanagan ya se encuentra preparando su siguiente serie.

Esta está recabando una atención especial de los fans del género debido al autor que adapta: Edgar Allan Poe, cuya obra inspira The Fall of the House of Usher. Contrariamente a lo que apunta el título, la serie no se limita a repasar el relato La caída de la casa Usher, sino que similarmente a lo que hizo en La maldición de Bly Manor con Henry James aprovechará para mezclar varios relatos del autor estadounidense en una única y ambiciosa historia. De ahí que en este proyecto de Netflix destaque la presencia de C. Auguste Dupin, mítico detective a la estela de Sherlock Holmes o Hércules Poirot que no aparecía en La casa Usher, pero sí en Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada o El misterio de Marie Rogêt.

Ya sabíamos que en The Fall of the House of Usher Dupin iba a ser interpretado por Carl Lumbley, y el propio Flanagan ha recurrido a Twitter para anunciar el resto de fichajes de la serie. Entre todos ellos destaca Mark Hamill, en su primera colaboración con el director, interpretando a “un personaje oculto en las sombras”. En la primera tanda de intérpretes que Flanagan confirmó también estaban Frank Langella como Roderick Usher (el “imponente patriarca de los Usher” cuya muerte inminente daba inicio a la historia de Poe), Mary McDonnell como su hermana Madeline Usher y Carla Gugino, actriz habitual de Flanagan que ya aparecía en El juego de Gerald, Hill House y Bly Manor.

Gugino es el primer nombre de una amplia lista de rostros recurrentes en la obra de Flanagan que también estarán en The Fall of the House of Usher, y son los siguientes: Henry Thomas en su octava colaboración con Flanagan, Samantha Sloyan (que nos sorprendió como Bev Keane en Misa de medianoche), Katie Parker (vista en Hill House y Bly Manor), Katie Siegel (esposa y socia de Flanagan que ha encabezado buena parte de sus producciones), T’Nia Miller (que entregó una interpretación muy emotiva en Bly Manor), Rahul Kohli (Bly Manor, Misa de medianoche), la joven Kyliegh Curran (Doctor Sueño), Annabeth Gish (Misa de medianoche) y Robert Longstreet, otro nombre habitual.

Por otra parte, The Fall of the House of Usher supondrá la primera colaboración de Flanagan con Sauriyah Sapkota, Paola Nuñez, Aya Furukawa, Matt Biedel, Daniel Jun y Malcolm Goodwin. Según el director, la serie es “una remezcla moderna de algunas de las obras más emblemáticas de Edgar Allan Poe” y “para contar esta épica historia de codicia, horror y tragedia, hemos reunido al mayor reparto de la historia de Intrepid Pictures”, refiriéndose a la productora que lidera.

El plan es que Flanagan dirija cuatro de los ocho episodios que compondrán la serie (la otra mitad está a cargo de Michael Fimognari), y al parecer el rodaje dará inicio en cuestión de semanas.

