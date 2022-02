The CW pone en marcha una precuela de ‘Walker’

Al concluir Sobrenatural en The CW, Jared Padalecki encontró velozmente un nuevo proyecto que encabezar. Dentro de esta misma cadena, y un año después, el actor protagonizó Walker, reboot de la archiconocida Walker Texas Ranger que protagonizó Chuck Norris y arrasó en EE.UU. durante 8 temporadas. A la nueva Walker tampoco le fue nada mal en audiencia, de forma que su éxito llevará muy pronto a más temporadas y quizá haya servido a Padalecki para no hacerse mala sangre por lo ocurrido con Sobrenatural. Y es que, al poco de su fin, su compañero Jensen Ackles afirmó estar envuelto en una precuela.

Ackles iba a producir y ejercer de narrador en The Winchesters, serie centrada en la historia de los padres de su personaje y el de Padalecki. Este último no había sido puesto al corriente y expresó su enfado, de forma que Ackles rápidamente fuera a explicárselo y actualmente hayan hecho las paces. Entretanto, The Winchesters acaba de recibir luz verde por The CW para rodar un piloto, y según recoge Collider lo ha hecho en compañía de una nueva serie de DC, Gotham Knights… y una precuela de Walker que responde al título de Walker: Independence. Padalecki, como en The Winchesters, tampoco formaría parte de su elenco por motivos cronológicos.

Y es que el planteamiento de Walker: Independence es bastante similar a The Winchesters. La precuela se ambienta en el siglo XIX, en plena conquista del Oeste, y sigue a los antepasados del ranger Cordell Walker a su viaje a través de unos EE.UU. en constante expansión. Son Abby Walker y su marido, pero cuando este sea asesinado tendrá que unir fuerzas con un lobo solitario llamado Hoyt Rawlins, con quien se instalará en Independence, Texas. Independence narrará las aventuras del dúo, y lo hará abrazando por completo el western que de algún modo siempre ha latido en el ADN de Walker (del de Padalecki y el de Norris).

La serie aún no ha anunciado intérpretes pero está en manos de Anne Fricke, quien ya ha ejercido de guionista de la Walker previa. Escribirá en calidad de showrunner junto a Seamus Fahey, quien también participó en la serie original, y de tener el piloto la calidad requerida dará pie a toda una serie que extienda el fenómeno Walker.

