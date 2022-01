ViacomCBS y WarnerMedia ponen en venta The CW, hogar del Arrowverso

En 2006 la fusión de las cadenas UPN y The WB Network condujo al nacimiento de The CW. Liderado por Mark Pedowtiz, este canal estaba destinado a espectadores de 18 a 34 años, y se especializó en la realización de series juveniles bajo el amparo de Viacom CBS y WarnerMedia, majors con el 50% del control de la marca. El vínculo con WarnerBros., por tanto, pudo conducir a la afloración de ficciones como Smallville, Arrow, la importancia de una figura como Greg Berlanti y el correspondiente Arrowverso: ese cajón de sastre que incluye The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman o la reciente Superman & Lois.

Los superhéroes de DC han encontrado un hogar en The CW, pero el Wall Street Journal apunta a cambios severos en esta parrilla. Y es que ViacomCBS y WarnerMedia han puesto en venta The CW, perfilándose como mejor postor al gigante de la televisión local Nexstar. Este conglomerado mediático posee 199 emisoras de televisión local de EE.UU., además de NewsNation y The Hill, y hasta ahora era otro de los accionistas mayoritarios de The CW. No está claro si ViacomCBS y WarnerMedia, una vez consumen la venta, se apartarían del todo de The CW o mantendrían una participación testimonial.

En la decisión de ViacomCBS y WarnerMedia se entreven multitud de motivos. El principal, forzosamente, alude a que los números no salen. The CW lleva generando pérdidas prácticamente desde su fundación hace más de quince años, aunque más o menos lograba salir adelante gracias a los ingresos generados por las exportaciones y la incorporación al streaming de series como The Flash o Dynasty. En este último ámbito Netflix ha sido un agente de enorme valor, pues llegó con The CW a un acuerdo para que series como All American o Riverdale (vinculada a una serie original tan reconocida como Las escalofriantes aventuras de Sabrina) llegaran a más espectadores.

El acuerdo con Netflix, sin embargo, ha expirado en las últimas semanas, perdiendo una gran fuente de beneficios. A esto hay que añadirle el terremoto generado por la adquisición de WarnerMedia a manos de Discovery y, claro está, las mutaciones del mercado streaming: tanto ViacomCBS como WarnerMedia ya cuentan con su propia plataforma, que forzosamente ha de restarle relevancia a lo que podría ofrecer The CW. Mientras que Paramount+ lucha por consolidarse, HBO Max busca nutrir su catálogo cuanto antes de series adscritas a DC con una ambición a la que nunca pudieron aspirar los superhéroes de DC.

Próximamente llegará El Pacificador, mientras se desarrollan otros spin-offs de The Batman e incluso películas destinadas directamente a la plataforma, como Batgirl o Black Cannary. En este contexto es difícil que The CW tenga algo que decir, y habrá que ver cómo afecta a su programación la compra de Nexstar.

