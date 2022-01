¿Por qué Jensen Ackles no le contó a Jared Padalecki sus planes para la precuela de ‘Sobrenatural’?

15 temporadas duró Sobrenatural: una serie cuya longevidad fue permitida por la lealtad de los espectadores, que acompañaron hasta el final a los hermanos Winchester en su lucha contra el mal. Meses después del final de Sobrenatural, no obstante, descubrimos que la historia no había terminado, puesto que Jensen Ackles (intérprete de Dean Winchester) ya estaba trabajando en una precuela con el título The Winchesters. “Siempre sentí que mi personaje, Dean, hubiera querido saber más sobre la relación de sus padres y cómo se gestó. Así que me encanta la idea de que nos lleve en este viaje”, declaró entonces.

Ackles iba a ejercer de productor y voz narradora en esta precuela centrada en los padres de los Winchester (John y Mary), pero al parecer era algo que había llevado tan en secreto que Jared Padalecki, su hermano en la ficción Sam, se había enterado de la existencia de la serie por Twitter. “Tío, me alegro por ti. Ojalá me hubiera enterado de esto de otra manera que no fuera Twitter. Tengo ganas de verlo, pero me siento decepcionado de que Sam Winchester no forme parte de algún modo”, dijo Padalecki muy dolido. Ackles se puso velozmente en contacto con él y limaron sus diferencias, pero seguía siendo un misterio a qué había venido lo de mantener a Padalecki al margen.

Estos días Ackles se prepara para estrenar la tercera temporada de The Boys, donde interpreta a Soldier Boy (la versión siniestra del Capitán América). También ha sido entrevistado en el podcast Inside You, donde le han preguntado por qué no avisó a Padalecki de que The Winchesters estaba tomando forma. Según Ackles, se debió a que es “extremadamente supersticioso”. “Es una regla no escrita el que no se hable de ciertos proyectos hasta que el trato no sea firme y la tinta se haya secado. Además esta era mi primera incursión en la producción y como creador de contenido, así que por nada del mundo quería gafarlo. Por eso me callé. Solo las personas que debían saberlo lo sabían”.

No está claro si Padalecki acabará desempeñando un papel en la precuela de Sobrenatural (que se encarga de desarrollar Robbie Thompson, guionista de la serie original). Las palabras de Ackles no apuntan a eso, desde luego. “Claro que me hacía ilusión contarlo, y Jared era el número uno de la lista”, insistió. Más allá de que parezca estar fuera de The Winchesters, Padalecki ya había hecho las paces con Ackles, luego de una conversación mantenida al poco de publicarse la noticia.

“Jensen Ackles y yo hemos tenido una larga conversación, como solemos hacer, y todo está bien. Los baches no nos paran. Hermanos para siempre”, dijo entonces. Ackles, por lo demás, no ha dado detalles de en qué punto se encuentra la producción de The Winchesters, ni ha trascendido quiénes interpretarían a sus padres.

