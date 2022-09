'The Crown': La muerte de Isabel II ha paralizado la recreación del accidente de Lady Di en Barcelona

El pasado 31 de agosto se cumplieron 25 años del accidente de coche que se cobró la vida de Diana de Gales y Dodi Al-Fayed, su pareja luego de haberse separado del príncipe Carlos. Sucedió en el túnel de Alma, en París, tras el acoso de los paparazzi, dando forma a uno de los episodios más traumáticos en la historia de la familia real británica. The Crown, serie que Peter Morgan desarrolla para Netflix en torno al longevo reinado de Isabel II, tiene previsto recrear este episodio en su sexta temporada. La quinta llega al streaming este mes de noviembre, con la idea prevista de narrar el fin del matrimonio de Carlos y Diana.

La sexta, se supone, también iba a ser la última, con Imelda Staunton sustituyendo a Olivia Colman para interpretar a Isabel II, y Elizabeth Debicki ocupando el rol de Emma Corrin como la llamada Lady Di. No obstante, su rodaje ha quedado momentáneamente suspendido por fuerza mayor: este jueves moría Isabel II a los 96 años, de forma que el equipo de Morgan ha resuelto parar la producción “por respeto”. "The Crown es una carta de amor a ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto", ha declarado Morgan, que también lidió con Isabel II y el accidente de Lady Di de cara a escribir el guion de la aclamada La reina, en 2006, dándole un Oscar a Helen Mirren por interpretar a la monarca.

Ahora mismo se desconoce cuándo se retomará el rodaje, pero a cambio ha trascendido dónde estaba teniendo lugar. Según Ser Catalunya, nada menos que en Barcelona, donde de un momento a otro iba a rodarse la escena clave del accidente de Diana (con Debicki en compañía de Khalid Abdalla, intérprete de Al-Fayed). La escena se estaba preparando en los Jardinets de Grácia de Barcelona, en pleno centro urbano, y estos días se ha ido viendo cómo la zona era adornada por un quiosco de cartón piedra con publicidad en francés, en tanto a anuncios de perfumería y cosmética. También había un Mercedes por la zona, transportado por una grúa, de forma que pocas dudas caben de lo que el equipo quería rodar ahí.

The Crown había elegido Barcelona como escenario del accidente de Lady Di, adornando la localización de forma que se asemejara a París y al túnel donde ocurrió todo. La recreación de la escena se había estado preparando durante semanas, pero según se ha conocido la muerte de Isabel II técnicos e intérpretes han abandonado las inmediaciones, volviendo a casa sin que se sepa aún cuándo se retomará el rodaje. Netflix, por otra parte, aún no ha dado una fecha concreta para el estreno de la quinta (y supuestamente penúltima) temporada de The Crown.

