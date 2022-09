Helen Mirren reacciona a la muerte de Isabel II tras haber ganado un Oscar por interpretarla

Antes de convertirse en el showrunner de The Crown, y de darle a Netflix su serie de mayor prestigio, el interés de Peter Morgan por la familia real británica ya le había llevado a escribir el guion de La reina. Este film de 2006, dirigido por Stephen Daldry, tomaba lugar inmediatamente después de la muerte de Lady Di, en torno a la reacción y posteriores decisiones de quien fuera su suegra, la reina Isabel II. La reina tuvo un recibimiento crítico muy caluroso y presencia en el circuito de premios gracias sobre todo a la interpretación protagonista de Helen Mirren: por encarnar a Isabel II obtuvo galardones en los festivales de Toronto y Venecia, para pasar a ganar el Globo de Oro, el BAFTA y, por último, el Oscar.

La figura de Mirren está indisolublemente ligada a Isabel II, de ahí que no sorprenda la rapidez con la que ha afrontado el fallecimiento de la reina. Isabel II murió este jueves a los 96 años, poniendo fin a siete décadas de mandato, y Mirren ha acudido a Instagram para rendirle homenaje junto a una imagen de su juventud. “Estoy orgullosa de ser una isabelina. Estamos llorando a una mujer que, con o sin corona, fue el epítome de la nobleza”, escribe la veterana actriz, seguramente sintiéndose en deuda por la monarca gracias a su Oscar (el único que tiene por ahora, aunque haya sido nominada hasta en cuatro ocasiones). Curiosamente, Mirren ya habló de su experiencia interpretando a Isabel a principios de este año.

“Sabía que me estaba metiendo en un avispero”, declaró. “Los británicos tienen una relación muy conflictiva con la monarquía. Por un lado, les encanta burlarse de ella y criticarla y hacerle pasar mal de todas las formas posibles. Y por otro tienen un profundo amor por la institución, la historia y, en particular, por la Reina”. Mirren también reveló que, en lugar de documentarse sobre la vida de su personaje, prefirió centrarse en “quién era antes de que se colocara la corona sobre la cabeza”. Su testigo luego fue recogido, en The Crown, por Claire Foy, Olivia Colman y por último Imelda Staunton (en las aún inéditas quinta y sexta temporada).

