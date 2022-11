'The Crown': El biógrafo de Lady Di alaba la interpretación de Elizabeth Debicki

Ya ha pasado un tiempo desde que The Crown permanece indisputable como la serie más prestigiosa de Netflix, pero su quinta temporada nacía en una tesitura especialmente llamativa. Aparte de contar con el segundo gran relevo de intérpretes para reflejar el paso del tiempo, la nueva entrega del drama monárquico de Peter Morgan llega poco después del fallecimiento de Isabel II, figura central del show, que tras ser encarnada por Claire Foy y Olivia Colman pasa a ser Imelda Staunton en los nuevos episodios. Episodios que, por si fuera poco, reflejan la época más convulsa de su reinado: cuando su hijo Carlos se divorció de Diana de Gales. La llamada Lady Di vuelve a ser la gran protagonista de esta temporada, con Elizabeth Debicki sustituyendo a Emma Corrin.

Teniendo en cuenta lo convulso que fue el recorrido de Diana como princesa, y lo mediático de su divorcio, era previsible que la quinta temporada de The Crown se topara con acusaciones de insensibilidad y explotación. Algo que ha ocurrido en suma a (esto era menos esperable) unas críticas muy tibias, erigiendo la nueva entrega de The Crown como la más débil de la historia de la serie. Aunque hay opiniones para todos los gustos, claro. Sin ir más lejos Andrew Morton, el biógrafo más famoso de Lady Di, ha elogiado el show según recoge Daily Beast. Morton escribió en 1992 Diana: Her true story, libro que obtuvo tanto eco en Reino Unido como para ser adaptado en forma de telefilm un año después. Y un libro, por cierto, cuya escritura fue una odisea en sí misma.

Morton considera que esta temporada de The Crown (la que sería la penúltima según los planes de Morgan) es totalmente fiel a la realidad. “The Crown da voz a los observadores anónimos y lo que muestra es absolutamente cierto. No hay necesidad de que Peter Morgan invente nada”, defiende. También da su opinión sobre otro aspecto delicado de la nueva entrega, como es el reemplazo de Corrin (actriz ganadora del Emmy por su interpretación) a cargo de Debicki, vista en Tenet o Viudas. “Me sorprendió la autenticidad de Elizabeth Debicki en su retrato de Diana. Fue como volver a estar en la habitación con ella hace 30 años. Fue desconcertante, como estar con un fantasma. Me apeló fuertemente”.

Diana también fue interpretada recientemente por Kristen Stewart en Spencer, con un retrato igualmente aclamado. En la quinta temporada de The Crown, por otra parte, se muestra a una Diana convencida de que le han pinchado el teléfono y el Servicio Secreto Británico la está espiando. Un episodio cuya veracidad también refrenda Morton, pues precisamente su libro pudo ser escrito gracias a tener acceso a ciertas grabaciones. “Desde el primer momento en que escuché las cintas, fui muy cuidadoso. Recuerdo que me aparté del borde del andén en el metro de vuelta a casa. Me habían admitido en un círculo secreto”, recuerda.

“El círculo secreto sabía la verdad sobre la vida de Diana, y mucha gente poderosa no quería que esa verdad se revelara. Escribir ese libro fue equivalente a Todos los hombres del presidente. Veía peligro en las sombras”. Además de Debicki y Staunton, otros grandes reemplazos en la actual entrega de The Crown son los de Jonathan Pryce como el príncipe Felipe tras Matt Smith y Tobias Menzies, Lesley Manville como la princesa Margarita tras Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter, y Dominic West como el príncipe Carlos luego de que lo personificara, con aclamación general, Josh O’Connor.

