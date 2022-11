La temporada 5 de 'The Crown' es la peor valorada por los críticos: "Una telenovela de pacotilla"

¿Se les ha acabado la buena racha a Netflix y Peter Morgan? Es posible que ese sea el caso: la quinta temporada de The Crown, que llega a las pantallas el 9 de noviembre, acaba de recibir su primera tanda de veredictos críticos, y los resultados son considerablemente inferiores a los cosechados por las etapas previas del show.

Así, los nuevos episodios tienen de momento un 64% de opiniones positivas en el agregador Rotten Tomatoes. Sin embargo, las temporadas anteriores se habían llevado cifras que iban desde el 88% de la primera hasta el 95% de la cuarta, pero que en ningún caso bajaban del sobresaliente.

Entre los medios que objetan contra estos nuevos episodios se hallan medios estadounidenses de prestigio como Variety y Deadline, pero también cabeceras británicas no menos conocidas. De hecho, darle un suspenso a The Crown debe de ser lo único en lo que cabeceras tan dispares como The Guardian, por un lado, y el Daily Mail y el Daily Telegraph, por otro, se han puesto de acuerdo en mucho tiempo.

Así, el diario más afín a los laboristas le pone solo dos estrellas a esta nueva temporada. Con la muerte de Isabel II (Imelda Staunton en esta temporada), "parece que el momento de la serie ha pasado", señala el crítico Jack Seale, y prosigue: "Estos nuevos episodios son simplemente aburridos, con Morgan buscando tramas secundarias para esconder el hecho de que todo lo que podría decir de los Windsor está ya dicho".

Las interpretaciones de los actores tampoco le inspiran simpatía: "La tentación de ofrecer una imitación barata más que un personaje creíble es difícil de resistir", señala acerca de todo el reparto. Y eso incluye a una Elizabeth Debicki cuyo trabajo como 'Lady Di' "se acerca a la caricatura".

Si esto es lo que opina el Guardian, qué decir del Mail y el Telegraph, dos diarios con una línea editorial muy monárquica y muy de derechas. "No hay simas de mal gusto en las que Morgan no se sumerja en esta temporada", comienza la crítica del primero, asegurando que el show "se ha convertido en una monstruosa perversión de sí mismo".

En cuanto al Daily Telegraph, también saca la artillería, asegurando que The Crown "va camino de convertirse en una telenovela de pacotilla". Tras arremeter contra la temporada en su conjunto, el diario asegura que la serie "comenzó como una carta de amor a la reina", pero que ahora Morgan escribe sus guiones "con una pluma envenenada".

Está claro que, tratándose de un agregador, la nota de Rotten Tomatoes irá cambiando con el tiempo, y es posible que se escore hacia lo positivo conforme vayan apareciendo más críticas. Asimismo, la muerte de Isabel II parece haber acentuado la hostilidad de algunas opiniones. No obstante, este es el sopapo más considerable que se ha llevado The Crown desde el comienzo de su andadura en 2016. ¿Estarán tomando nota sus responsables?

