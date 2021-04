'The Boys' promete el triple de sangre en su próxima temporada

Cualquier espectador de The Boys, la serie que adapta el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, sabe que la sangre y la violencia explícita no son precisamente dos elementos que escaseen en la ficción creada por Eric Kripke para Amazon Prime Video. No obstante, ahora que la tercera temporada está en pleno rodaje, los responsables de The Boys pueden asegurar a sus seguidores que los próximos episodios tienen mucho más derroche hemoglobínico que la, ya de por sí sangrienta, temporada anterior.

¿Cuánto más? Como mínimo, el triple de la cantidad de sangre empleada en la segunda temporada. Así lo asegura el actor Laz Alonso (intérprete de Leche Materna en la serie) en una entrevista que ha mantenido con Collider, donde también afirma que Kripke está volviendo la historia de The Boys "más y más oscuro" con cada nueva temporada.

Según Alonso, ahora mismo han rodado aproximadamente un cuarto de la tercera temporada de The Boys, lo que ya deja muy atrás la cantidad de sangre empleada en la temporada anterior. "El otro día hablé con la jefa de maquillaje, que también se encarga de los pedidos de sangre falsa. Me dijo que en la segunda temporada no llegaron a ser 4 litros en total, mientras que en la tercera ya hemos superado los 13 litros", explica el actor. "Así que con eso te puedes hacer una idea de lo que se viene".

Según lo rápido que avance la producción de la tercera temporada de The Boys, puede que veamos los primeros episodios a finales de año. No obstante, también es posible que Amazon prefiera guardar el estreno hasta 2022. En cualquier caso, esperamos con ganas la próxima entrega de la serie, que cuenta con incorporaciones tan sonadas como las de la actriz Katia Winter (Dexter) en el papel de la pequeña ninfómana Little Nina y de Jensen Ackles (Sobrenatural), a quien ya hemos visto irreconocible con su nuevo look.