Jensen Ackles, irreconocible para la tercera temporada de 'The Boys'

En tan solo tres años y con dos temporadas, The Boys se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de Amazon Prime Video, una serie capaz de hacer la competencia a lo más visto en Netflix y enganchar a los espectadores con su irreverencia y brutalidad.

La tercera entrega de la ficción firmada por Eric Kripke se está rodando ahora en Toronto, tras verse obligada a retrasar su producción debido a la pandemia. Si bien los nuevos episodios no contarán con Stormfront (Aya Cash), uno de los grandes descubrimientos de la entrega anterior, sí que tendrán a un nuevo héroe maquiavélico que promete hacer bueno a Homelander (Antony Starr).

Nos referimos a Soldier Boy, al que dará vida Jensen Ackles (Sobrenatural), una de las primeras personas inyectadas con compuesto V por el fundador de Vought Frederick Vought. Según el showrunner, que también firmaba Sobrenatural, Soldier Boy será peor que Homelander y Stormfront.

Ackles ha desvelado en Instagram que ya está en Canadá sometiéndose a la cuarentena obligatoria antes de pisar el set de rodaje. El actor lo ha anunciado compartiendo en sus stories una foto en la que posa con el pelo más largo y una barba muy tupida para sorpresa de sus fans.

Jensen Ackles en Instagram

Sin duda, se trata de un aspecto al que el actor no nos tiene acostumbrados, y su personaje tampoco. En los cómics de The Boys, Soldier Boy no luce una imagen tan descuidada, sino todo lo contrario, siempre aparece con la cara bien afeitada. Si este es el look que lucirá el personaje en la serie de Kripke, se confirmaría que la suya será una versión diferente a la de las viñetas.

Aún queda bastante para poder ver a Ackles en la serie dando vida a esta especie de réplica oscura del Capitán América, pero, por lo poco que ha adelantado Kripke, la espera merecerá la pena: "Una de las razones por las que traemos a Soldier Boy es porque estamos interesados en explorar un poco cómo hemos llegado aquí", ha afirmado el creador: "A través de la historia de los 'súper', podemos contar un poco la historia de EE UU".