Katia Winter (‘Dexter’) se une al reparto de ‘The Boys’ como Little Nina

La tercera temporada de The Boys empezó a rodarse el mes pasado, luego de que la segunda entrega tuviera un éxito apabullante en Amazon y sus productores se animaran a impulsar una precuela ambientada en este mismo mundo. Dicha precuela, que aún no tiene título pero sí planteamiento (se ambientará en una universidad a la que asisten los superhéroes buscando patrocinadores para su carrera justiciera), eligió hace poco a dos actrices protagonistas, y mientras se va desarrollando poco a poco la tercera temporada de la serie matriz va viento en popa. El aspecto más destacado de esta, hasta ahora, era la incorporación de Jensen Ackles como Soldier Boy, veterano superhéroe similar al Capitán América de Marvel.

Ahora, Deadline recoge que la serie de Eric Kripke ha fichado a una actriz para encarnar al enigmático personaje conocido como Little Nina. Esta es Katia Winter, conocida por la serie de Sleepy Hollow y por encarnar a Nadia en Dexter, y va a interpretar a alguien que los fans de los cómics recordarán vívidamente. Little Nina trabaja para Vought (es probable, pues, que ejerza de nueva villana), y se llama así por su pequeño aspecto, pero lo más llamativo es su afición por los juguetes sexuales, que en las viñetas condujeron a una impactante muerte que está por ver si la serie adapta o sigue su propio camino.

The Boys se basa libremente en los cómics originales de Garth Ennis y Darick Robertson, y en su segunda temporada recibió grandes aplausos por el personaje de Aya Cash, Stormfront, y todos los secretos que fue revelando a lo largo de los capítulos. Debido al destino sufrido hacia el final de la temporada no es probable que vuelva a aparecer (la propia Cash no se muestra muy convencida de ello). Amazon, por el momento, no ha tanteado ninguna fecha de estreno para los nuevos capítulos.