Aya Cash sobre el posible regreso de Stormfront a 'The Boys': "Pueden arreglarme la cara con CGI"

¿Qué tendrán los villanos que a menudo nos enamoran más que los heroicos protagonistas? The Boys es la prueba irrefutable de que esto pasa, con un grupo de desalmados con poderes que, pese a sus mezquindades, han conseguido hacerse un hueco en nuestros corazones seriéfilos.

Sí, Homelander (Antony Starr) es capaz de empujar a su hijo desde un tejado y cargarse a todos los pasajeros de un avión, pero precisamente por eso es un personaje imprescindible y cruelmente carismático. Lo mismo ocurrió en la segunda temporada con Stormfront (Aya Cash), una peligrosa nazi que acababa calcinada por la mirada láser del hijo de su novio.

Ahora que la tercera temporada ya ha arrancado su rodaje en Toronto, son muchos los fans que ansían volver a ver a la 'heroína' de Cash. Su rostro no podía haber acabado más destruido (por no mencionar la falta de brazos y piernas), pero recordemos que es inmortal.

En una entrevista para EW con motivo de su nueva película, We Broke Up, la actriz ha confirmado que no estará en la tercera entrega del fenómeno de Amazon: "Yo también quiero saber si Stormfront volverá. Pero ahora no estoy ahí [en Toronto]. Estoy en una nueva serie de Fox, This Country".

Esto no significa que cierre del todo las puertas a un posible regreso de su personaje a la serie. "Mi contrato para The Boys era solo de un año,. ¿Quién sabe? Tal vez pueden arreglarme la cara con CGI". Y, desde luego, peores usos que este se le han dado a la tecnología.

Eric Kripke, showrunner de la serie, también ha asegurado que Stormfront "no está muerta": "Es simplemente un muñón. Con el resto de guionistas y hablando con Aya, pensamos: 'Bueno, ¿qué le va a pasar a 'Stumpfront'? Ya veremos".

Por lo pronto, sabemos que no saldrá en la tercera entrega de la serie y, por ello, se perderá la orgía de superhéroes que prepara la ficción. Pero eso no significa que no veamos más de la villana en el futuro de la serie. Afortunadamente, los nuevos capítulos traen consigo a un nuevo héroe al que odiar: Soldier Boy, a quien dará vida Jensen Ackles (Sobrenatural).