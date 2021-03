Primeros fichajes para el spin-off universitario de ‘The Boys’

La segunda temporada de The Boys confirmó la serie como uno de los platos fuertes de Amazon, hasta el punto de no haber concluido su emisión cuando supimos de los planes para una nueva tanda de capítulos y un spin-off. La tercera entrega de The Boys arrancó su rodaje el pasado 16 de febrero, y entretanto ha ido cogiendo forma una serie derivada, aún sin título pero con el propósito de indagar en su universo. Concretamente, en una universidad de súpers donde los alumnos compiten en una liga estilo NBA para conseguir futuros patrocinadores.

El spin-off de The Boys está en manos de los creadores de la serie (es decir, Seth Rogen, Evan Goldberg y Eric Kripke) y cuenta igualmente con Garth Ennis y Darick Robertson, responsables de los cómics originales, en calidad de productores ejecutivos. Ahora, Variety se hace eco de que ya ha efectuado sus primeros fichajes: Lizze Broadway y Jaz Sinclair, vistas en Bones y Las escalofriantes aventuras de Sabrina respectivamente. Broadway y Sinclair interpretarán a dos jóvenes superheroínas que asisten a esta universidad, y se topan con un mundo de depravación moral y violencia que los fans de la serie ya conocen bien.

Esta ficción clasificada R aún tiene pendiente recibir luz verde por parte de Amazon Prime, pero el planteamiento es cuanto menos prometedor. En lo que respecta a la The Boys seminal, la tercera temporada explorará las consecuencias de lo ocurrido en anteriores capítulos introduciendo a un nuevo superhéroe llamado Soldier Boy, que encarnará Jensen Ackles. Podría estrenarse a finales de 2021 o ya a principios de 2022.