'The Boys': Este fue el único límite de Amazon para la escena más asquerosa de la serie

A estas alturas, sabemos que pedirle sutilezas a The Boys es como pedirle peras al olmo. Pero nada nos había preparado para una escena tan brutal y grotesca como la que vimos en el debut de la tercera temporada. Una escena que conllevó ciertos desafíos técnicos, y para la cual Amazon Prime Video solo puso un requisito.

Por supuesto, hablamos del momento en el que Termita (Brett Geddes) revienta a su novio desde el interior durante un juego sexual en el que el superhéroe reduce su tamaño para llegar a la próstata desde la uretra de la víctima. Mejor no pensar demasiado en esto último, porque duele.

Como ya se ha comentado, la idea partió del productor y guionista Craig Rosenberg, responsable de algunas de las ideas más salvajes de esta sátira superheroica. Para concebir la escena, Rosenberg partió de una conocida teoría fan sobre Ant-Man y Thanos, desarrollándola de una manera que le habría dado pesadillas a Kevin Feige.

Pero, según el showrunner Eric Kripke, Amazon tenía un reparo acerca de esta aproximación al sondaje genital extremo.

"Se supone que no puedes mostrar un pene erecto", ha explicado Kripke para Entertainment Weekly. "Así que tuvimos que ser muy cuidadoso con el diseño del pene, porque lo construimos como un efecto práctico".

De esta manera, prosigue Kripke, la escena requirió el alzamiento de un mandao de tres metros de alto y nueve metros de largo. "Salió carísimo", comenta el showrunner. Y prosigue: "Si lo miras bien, tuvimos que diseñar todas esas arrugas para dejar claro que no estaba en erección". "En cualquier caso, es la razón 7.023 de por qué amo mi trabajo", concluye.

Por otra parte, aunque otros miembros del equipo de la serie han alabado este momento, Karl Urban reconoce no haber tenido agallas para acercarse al set. "Pensé que no necesitaba ver aquello", bromea el actor. "Tras haber trabajado [en The Boys] durante dos temporadas, y ahora una tercera, te vuelves hasta cierto punto insensible al material más explícito".