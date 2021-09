‘The Book of Boba Fett’ contará con la música del compositor de ‘The Mandalorian’

El legado de John Williams intimida a cualquiera. Más allá del estatus como (posiblemente) el compositor de bandas sonoras más prestigioso del mundo, su apellido es inseparable de cómo suena Star Wars, habiendo prolongado su estancia en la saga a las secuelas y a alguno de sus spin-offs. El ascenso de Skywalker apuntaba a ser su última colaboración, estando la pelota en el tejado de gente como Michael Giacchino o John Powell (quienes ya han trabajado puntualmente en la epopeya de George Lucas), pero cada vez va cogiendo más fuerza la firma de Ludwig Göransson. Compositor sueco que se encarga de la música de The Mandalorian y que ya ha ganado dos premios Emmy por ella, el último hace escasos días.

Göransson se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues además de componer la banda sonora de Tenet ha estrechado enormemente sus lazos con Disney en los últimos años. De este modo, en 2018 ganó el Oscar por Black Panther (estando a cargo igualmente de la música de su secuela, Wakanda Forever, prevista para el 8 de julio de 2022), y ha sido contratado por Pixar para Turning Red, a lo que ahora hay que añadir, según recogen medios como Slash Film, su permanencia dentro de Star Wars gracias a la serie The Book of Boba Fett. Un título considerado ampliamente un spin-off de The Mandalorian, de forma que tiene su lógica.

Conocimos la existencia de The Book of Boba Fett al final de la segunda temporada de la primera serie en acción real de Star Wars, según el cazarrecompensas de Temuera Morrison se convertía en el líder del crimen de Tatooine. The Book of Boba Fett (desarrollada por Dave Filoni, Jon Favreau y Robert Rodríguez) promete continuar la historia de Fett en compañía de su socia Fennec Shand (Ming-Na Wen) y completó su rodaje el pasado verano mientras muchos pensaban que lo que se estaba rodando era la tercera temporada de The Mandalorian. No lo era, pero a cambio parece que podremos disfrutar de The Book of Boba Fett este mismo diciembre.

Suena apresurado dado que aún no se ha dado a conocer ninguna imagen o tráiler de la futura serie de Disney+, pero en lo que se refiere a Göransson ya está en el estudio encargándose de la música. No debería haber problemas, por tanto, para que The Book of Boba Fett se estrene en la fecha prevista, antecediendo otras series como Obi-Wan o Andor (o una película como Rogue Squadron de Patty Jenkins) que por ahora no han solicitado los servicios de este compositor.

