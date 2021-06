'The Mandalorian', 'Boba Fett', 'Obi-Wan Kenobi': ¿en qué fase de rodaje están las series de 'Star Wars'?

La saga galáctica creada por George Lucas está encontrando nueva vida en la plataforma de Disney Plus, especialmente en lo que a spin-offs se refiere. Y ahora que Marvel vuelve a ponerse las botas con el esperado primer episodio de la serie centrada en Loki es un buen momento para recordar el estado de otra de las grandes franquicias también en manos de Disney.

Star Wars tendrá una destacada presencia en el servicio de streaming de la Casa del Ratón, así que aprovechamos para reunir los datos más relevantes para ponernos al día sobre las series en esa galaxia muy lejana que ya están en marcha.

The Book of Boba Fett

Acaba de finalizar el rodaje, y dado que a su vez se trata de un spin-off de The Mandalorian algunos ya la califican como la temporada 2.5 de la serie protagonizada por Pedro Pascal, y es que también aparecerán bastantes de los personajes de aquella. Y, naturalmente, seguirá teniendo lugar en esos mundos habitados por toda clase de criminales, en los confines más peligrosos de la galaxia.

Temuera Morrison, que ya apareció en los tres últimos episodios de la segunda temporada de The Mandalorian, volverá a interpretar a Boba Fett, el implacable cazarrecompensas dispuesto (casi) siempre a trabajar para el mejor postor. Y la actriz china, nacionalizada estadounidense, Ming-Na Wen repetiría como su mejor aliada, la mercenaria y asesina Fennec Shand. Disney aún no ha puesto fecha para el estreno de la primera temporada, pero se espera que sea a finales de este 2021.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en la trilogía de 1999 a 2005 Lucasfilm-Disney

Obi-Wan Kenobi

El rodaje empezó a principios de año, y allí estará de nuevo Ewan McGregor retomando el rol del maestro Jedi y que en la película original de 1977 inmortalizó el veterano Alec Guinness. La acción tendría lugar diez años después de los sucesos del Episodio III: La venganza de los Sith, y esto significa que otro de los actores que estarán en la serie será Hayden Christensen, y con él Anakin Skywalker, es decir, Darth Vader.

Por su parte, Liam Neeson ha revelado en el programa de Jimmy Kimmel que no estará en la serie. Aunque su personaje de Qui-Gon Jinn, el primer mentor Jedi de Anakin Skywalker, se diera a conocer en el Episodio I: La amenaza fantasma, y allí acabara también su participación, los fans esperaban que igual podría volver a aparecer ni que fuera en la forma de un espectro de la fuerza. Tampoco hay fecha concreta para el estreno de la serie, pero se anuncia para 2022.

The Mandalorian. Temporada 3

En declaraciones recientes, Pedro Pascal ha confirmado que todavía no hay fecha para empezar a rodar. Y el caso es que puede tardar. Los principales inconvenientes son dos. El primero es que los estudios están siendo utilizados ahora mismo para Obi-Wan Kenobi. El segundo es que Pascal está completamente inmerso en el rodaje de otra esperada serie, la adaptación del videojuego Last of Us para HBO, y puede que no finalice hasta mediados del año que viene. El actor le ha dado a este proyecto "prioridad absoluta".

Así que tal como están las cosas, la previsión es que la producción de la tercera temporada no empezaría hasta finales de año o principios del que viene, según informa Collider, con vistas a su estreno en Disney Plus seguramente a finales de 2022. Pero visto que el rodaje se solaparía con el de The Last of Us, el mismo Pedro Pascal ha sugerido que, como su mandaloriano personaje siempre aparece con el rostro oculto tras su casco, otro actor podría suplantarlo y él se incorporaría en la fase de posproducción para poner la voz. Y ¡Listos!