¿Sobredosis de trabajo? Las temporadas 3 y 4 de 'The Bear' van a rodarse a la vez

En sus dos primeras temporadas, The Bear nos ha emocionado y agobiado con su inmersión en la trastienda de un restaurante cuyo encargado, Carmy (Jeremy Allen White) lleva con mano de hierro.

Sus capítulos han estado llenos de tensión, marcados por el trabajo a contrarreloj, y es inevitable recordar esta dinámica al enterarnos (gracias al Hollywood Reporter), que las próximas temporadas 3 y 4 de The Bear van a rodarse una detrás de otra, sin pausa. Originalmente FX solo había renovado a The Bear por una tercera temporada, pero medios locales de Chicago (donde se rueda la serie) han matizado la información.

El motivo para ello (al margen de que The Bear está teniendo tanto éxito como para que no sea descabellado renovar por dos temporadas de golpe) es la apretada agenda que tienen sus responsables… gracias al éxito de The Bear.

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach se han convertido en estrellas con un currículum donde se agolpan varios largometrajes de alto perfil (Moss-Bachrach, sin ir más lejos, va a interpretar a la Cosa en Los 4 Fantásticos de Marvel Studios), y de cara a poder alternarlos con la serie el creador Christopher Storer se ha visto obligado a estrechar los calendarios de rodaje. Así que la fatiga laboral no será exclusiva de la trama de The Bear en los próximos meses.

The Bear, centrada en una tienda de bocadillos familiar que Carmy hereda con el deseo de convertirla en un restaurante de alta cocina, solo ha cosechado elogios desde su primera temporada. Ha conseguido arrasar en los Globos de Oro, los Emmy y los SAG, y a lo largo de sus capítulos ha contado con apariciones estelares de Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, Olivia Colman o Sarah Paulson.

Se espera que la tercera temporada llegue este mismo año a FX, y que la cuarta haga lo propio en 2025 siguiendo el programa de lanzamiento anual. Esperemos que también llegue puntualmente a España.

