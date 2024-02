Id encendiendo los fogones: la tercera temporada de 'The Bear' ya tiene fecha de estreno

En los últimos premios Emmy The Bear arrasó. Lo hizo con algo de perplejidad en las redes, puesto que la serie desarrollada por Christopher Storer obtuvo sus victorias en la categoría de Mejor serie de comedia. Cabía preguntarse qué habían visto los premios de gracioso en una obra que ante todo es estresante y dramática, y nos introduce de forma visceral en el día a día de una cocina regentada con mano de hierro por Carmy. Un chef, interpretado por Jeremy Allen White, lleno de demonios internos y traumas por resolver, a quien al inicio de la historia le colocaban al frente del restaurante de su hermano fallecido.

Secundado por Ayo Edebiri, White ha protagonizado una de las grandes revelaciones seriéfilas de los últimos tiempos, encandilando a la audiencia de FX (o de Disney+, si hablamos de territorios como España) mientras la crítica la ponía por las nubes y allanaba su camino para los premios. Esta celebración unánime ha ido pareja, por otra parte, a la firmeza con la que Storer ha querido seguir impulsando la serie: de esta forma la segunda temporada llegó apenas un año después de la primera, y lo mismo va a ocurrir con la tercera en relación a la segunda. La tercera temporada de The Bear llegará este verano, el próximo junio.

Storer se ha dado prisa en volver a reclutar a todo el elenco, y fue John Landgraf como presidente de FX quien dio la noticia en un acto de la Asociación de Críticos de la Televisión. Landgraf dijo que no podía decir mucho más allá del mes en que volvería The Bear, pero inevitablemente le hicieron preguntas. Una de ellas tuvo que ver con la posibilidad de que The Bear volviera a llenarse de estrellas invitadas, al estilo de lo que ya ha ocurrido con Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson o Jon Bernthal. Hubo un episodio en particular de la segunda temporada, reuniendo a los personajes en una celebración de la Navidad, que fue muy comentado justamente por la inesperada cantidad de estrellas.

Landgraf se limitó a dejarlo todo en manos de Storer, confiando en que algo se le ocurrirá. “Por desgracia, no puedo deciros nada. Me sorprendió tanto como a vosotros cuando el episodio de Navidad entró por la puerta”, reconoció el ejecutivo.

