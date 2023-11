La desastrosa experiencia de Jeremy Allen con Marvel: "No entiendo por qué el éxito es salir en películas de superhéroes"

No son pocos los ejemplos de grandes personalidades de la industria que acaban participando en una o varias producciones de Marvel o DC. La aparición en películas o series de superhéroes parece el destino natural de los intérpretes más exitosos de Hollywood, aunque no todos piensan de esta forma. Jeremy Allen White mostró en una entrevista con GQ su visión acerca de este asunto.

El actor estadounidense ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su papel protagonista en The Bear, la serie sobre temática culinaria de FX que está recibiendo una gran acogida entre el público. Esta participación le ha ayudado a subir varios escalones en su carrera profesional, lo que implica que más gente ha llamado a su puerta.

Tarde o temprano, la posibilidad de participar en algo relacionado con el mundo de los superhéroes aparece sobre la mesa. Allen puso como ejemplo a Riz Ahmed, que interpretó a Carlton Drake en Venom (2018). Ambos se encontraron en una ocasión, y Ahmed le preguntó a Allen cuándo iba a aparecer él en algo relacionado con Marvel.

Lo cierto es que sí que existió la posibilidad de que Allen tomara parte en una producción de este calibre. El intérprete explicó que hubo un acercamiento, aunque no salió nada bien: "Tuve una reunión para una especie de película de superhéroes, y estaba abierto a ello. Creo que jugué mal mis cartas".

El problema es que el protagonista de The Bear no pudo esconder su escepticismo cuando se reunió con los ejecutivos. "Decidme por qué tengo que hacer vuestra película", preguntó en la reunión. Como es de esperar, la otra parte no reaccionó bien al cuestionamiento, pero a Allen no le importó en ese momento.

"No entiendo por qué la cima en la carrera de un actor ha terminado en ese lugar. Ellos (Marvel y DC) consiguen buenos directores en sus películas y, obviamente, también a grandes actores... Yo jugué mis cartas como quería", añadió el estadounidense, que se mostró también más propenso a "hacer un drama con 25 millones de dólares que la mayoría de actores", en contraposición a los grandes presupuestos que manejan las producciones de superhéroes.

Haciendo su propio camino

Por el momento, el papel estrella de Jeremy Allen sigue siendo Carmy Berzatto, un chef de gran nivel que regresa a Chicago para tratar de reflotar el restaurante de su difunto hermano. The Bear tendrá una tercera temporada, que se prevé que llegue en 2024, así que este personaje todavía tiene cosas que ofrecer.

Antes de eso, veremos al actor en The Iron Claw, una película de A24 en la que interpreta a Kerry Von Erich, un luchador profesional cuya carrera se truncó tras un accidente de motocicleta. Esta película se estrenará en España en febrero de 2024, pero desde el pasado 3 de noviembre también podemos verle en Esto va a doler, un largometraje dirigido por Christos Nikou.

