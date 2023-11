Crítica de 'Esto va a doler': cuando el amor es sádico y tierno a partes iguales

Valoración: 'Esto va a doler'

Existe un grupo de cineastas para quienes el sueño de la razón contemporánea provoca monstruos emocionales. Uno de ellos es Yorgos Lanthimos, cuya Langosta (2015) resuena en la primera película internacional del compatriota Christos Nikou, Esto va a doler. Con los tonos otoñales retrofuturistas y una visión distópica de las relaciones sentimentales como denominador común, ambas nos alertan de los totalitarismos, ya sea por cuenta del estado o de la tecnología, aunque a diferencia de Lanthimos, en Nikou no hay ni un ápice de doblez. A pesar de que, en Esto va a doler, el test que certifica que una pareja está enamorada consiste en algo tan sádico como arrancarse las uñas. Sí, duele tanto o más que el recuerdo de un corazón roto.

Es cierto que la mirada de Nikou hacia el imaginario cursi y romántico de la cultura occidental posee una carga irónica relevante, pero también que viene con toneladas de ternura. Si no fuera así, no haría de Anna (Jessie Buckley) la heroína romántica que es: adora las cartas sentimentales, dibujar al objeto de su amor, los temazos como Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler y los ciclos de películas de Hugh Grant. Pero, ¿está realmente enamorada de su pareja, Ryan (un carismático Jeremy Allen) o del chico que acaba de conocer en su nuevo trabajo, Amir (Riz Ahmed)? O, más bien ¿está enamorada del amor?

Esa y otras tesituras afloran en esta anticomedia romántica que, como todas las obras más significativas del género, se cuestiona la naturaleza y el devenir del sentimiento amoroso. Nikou, como buena parte de nosotros, no posee la clave del secreto, pero su película al menos nos devuelve, como todo buen espejo, esa sensación de fragilidad que nos inunda cuando se tantea al objeto de deseo, cuando se cruzan miradas y primeras palabras, cuando llega el miedo al rechazo, cuando uno se reconoce en el pálpito del enamorado.

FICHA TÉCNICA 'Esto va a doler' Director: Christos Nikou

Género: Romance

País: Estados Unidos

Sinopsis: Anna (Jessie Buckley) sospecha que su relación con Ryan (Jeremy Allen) no está funcionando. En un intento por mejorar la situación, se suma a una prueba diseñada para probar la presencia del amor romántico en parejas desesperadas. Por otro lado, conoce a Amir (Riz Ahmed), cuya presencia cuestiona todo lo que conocía sobre el amor.

Guion: Christos Nikou, Sam Steiner, Stavros Raptis



Reparto: Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White, Luke Wilson, Annie Murphy



Duración: 113 min.



Veredicto: ¿Se puede cuantificar el amor en montones de dedos mutilados?



Distribuidora: Apple TV+



Estreno: 3/11/2023

