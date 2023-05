Hoy disponible en el canal SyFy desde el pasado 19 de abril, The Ark era una serie en medio de su rodaje, a finales de 2022, en la capital de Serbia, Belgrado. Su equipo tenía todavía que enfrentarse a las numerosas restricciones que el COVID imponía: mascarillas, test, distanciamiento social, etc. Parecía que, al igual que la serie, un relato sobre la supervivencia en el espacio de los últimos seres humanos vivos, este equipo de rodaje emulaba el aislamiento, la conexión y la distopía para así ofrecer un producto más auténtico.

A algo menos de una hora en coche de Belgrado se levanta un imponente estudio de grabación audiovisual, compuesto por varios sets y decorados de todo tipo. En el interior de una de estas naves se ha reconstruido con mimo y detalle el aspecto de la nave Ark One, en la que se desplazan los protagonistas del relato.

Salas de todo tipo: una cafetería, una sala de máquinas, salas de control repletas de paneles de navegación, innumerables pasillos o vestuarios. También habitaciones de los tripulantes o enfermerías. Si bien cada construcción está rodeada de pantalla verde, que permitirá más adelante ubicar el espacio y su inmensidad, el gusto por los efectos prácticos es envidiable y la sensación de inmersión es absoluta.

Son los actores los primeros emocionados ante tanta dosis de realismo. Por ejemplo, Christie Burke, quien interpreta a la teniente Sharon Garnet. Una mujer que, como nos explica, “se encuentra ante una situación difícil y tiene que decidir con criterio para, quizás salvar a la humanidad”. Burke es una actriz espontánea y alegre elegida para interpretar un personaje serio, interno, estricto, lo cuál confiesa haber entendido como todo un reto.

Pero no es ajena a la ciencia ficción: su padre se dedicaba a la construcción de naves espaciales en Canadá. “Esta es una historia increíble sobre seres humanos que pueden convertirse en la peor o la mejor versión de ellos mismos para sobrevivir. Lo que más me gusta del show fue ese concepto, la idea de que no sabemos quienes son estos personajes en la tierra, así que su forma de comportarse en el espacio puede ser completamente opuesta”.

Reparto multicultural y de todas las edades

Uno de los grandes atractivos de la serie es su reparto. En él, abundan caras desconocidas, pero de gran talento, que hacen del conjunto de la tripulación una comunidad con la que el espectador pueda generar proximidad y empatía. Por ejemplo, Stacey Read, que interpreta a Alicia Nevins, una mujer brillante encargada de la gestión de la nave. Read es de Zimbabue y, a pesar de su juventud, es tremendamente elocuente y segura de sí misma al hablar de representación y responsabilidad.

“Si puedo hacer que alguien, al verme, sienta que puede tener un futuro repleto de aventuras, ciencia y logros, como el de mi personaje, sería increíble”, asegura con ilusión. “En términos de representación visual, he tomado algunas decisiones sobre el personaje, como mantener mi pelo rizado natural, que creo que son importantes. No es habitual ver a personajes con el pelo rizado. Además, creo que, si este proyecto quiere intentar ser realista, sus personajes tienen que ser diversos, es lógico que un arca enviada al espacio tuviese tripulantes de todo el planeta”.

Fotograma de 'The Ark' Cinemanía

Por supuesto, junto a esta carga de reflexión, también hay una parte lúdica y emocionante. Read, junto con otros miembros del reparto, vivió un proceso de audiciones rápido, de un mes aproximado de duración. Pasó prácticamente de la escuela de interpretación a verse en una falsa nave espacial en mitad de Serbia.

No deja de repetir lo emocionada y agradecida que está de haber conseguido este personaje, y su entusiasmo resulta contagioso, al igual que su curiosidad. “Mi personaje es igual que yo. Me lo dijeron desde la primera prueba. Eso sí, ella es mucho más inteligente que yo. He aprendido mucho gracias a interpretar a este personaje: sobre agujeros negros, burbujas espaciales…”

Un gran equipo detrás de las cámaras

Detrás de esta serie hay dos nombres que son sinónimo de calidad para cualquier fan de la ciencia ficción. Dan Devlin es su creador, conocido por haber guionizado o producido clásicos del género como Independence Day (1996), Stargate (1994) o Godzilla (1998). Además, Jonathan Glasser, responsable de la versión televisiva de Stargate, es productor en la serie. Jonathan English, otro de los productores, confiesa haberse sentido atraído por el proyecto gracias a la presencia de ambos gurús.

Aún así, asegura que no hay ninguna certeza de que la nave vaya a llegar a su destino. “He dicho que sí por varias razones, entre ellas la presencia de Dean. Pero es cierto, nunca sabes si una serie va a funcionar o no. He producido muchas. Creo que las series tienen una facilidad extra para mejorar la producción, los personajes o los guiones, debido al tiempo de desarrollo del que disponen".

"Es un reto", continúa. "Es un reto entender qué hace a una serie triunfar y a otra fracasar, pero gracias a mentes como las de Jonathan Glasser o Dean Devlin, que conocen el género, el viaje es más seguro”.

Fotograma de 'The Ark' Cinemanía

Además, The Ark es una anomalía. Si bien Universal + ya cuenta con el producto bajo demanda, The Ark es una serie creada para una cadena, no para un servicio de streaming. Al ser preguntado por las ventajas del primer modelo frente al segundo, más popular, el productor responde con franqueza.

“No sé si hay ventajas. Ahora mismo todas las cadenas están creando su propia plataforma. Es muy difícil adelantarse a lo que el público querrá dentro de unos años. Hemos sido muy afortunados de poder hacer esta serie con SyFy. Tener la oportunidad de hacer una serie hoy en día es un regalo”.

Serbia, paraíso fílmico

English es, además, un enamorado de Serbia como ubicación idónea para desarrollar cualquier proyecto audiovisual. “Llevo años trabajando en este país, he vivido en Los Ángeles y Londres, pero ahora Serbia es mi hogar. Es un país con una gran tradición audiovisual. Ahora mismo hay muchísimos negocios que están surgiendo, es tremendamente competitiva en costes y hay una cantera de talento impresionante. En esta serie, todos los jefes de departamento son serbios, junto con la mayoría del equipo técnico”.

“Sam Peckinpah vivió dos años en Serbia” continúa English, visiblemente emocionado. “También Clint Eastwood o Richard Burton rodaron en Serbia. Hay grandes películas hechas en Yugoslavia, es una región que siempre ha atraído talento y producciones de Hollywood. De hecho, hay miembros del equipo que son hijos, nietos ¡o bisnietos! de profesionales que trabajaron en aquellas películas”.

Fotograma de 'The Ark' Cinemanía

La serie también cuenta con varios actores serbios, como Tiana Upcheva, quien interpreta a Eva Markovic en la serie, una feroz responsable de ingeniería y mantenimiento de la nave; o Pavle Jerenic, el teniente Feliz Strickland, un estricto jefe de seguridad. Es la primera vez que ambos participan, con personajes protagonistas, en un proyecto internacional.

En definitiva, una serie cargada de realismo, hecha por y para el momento en el que vivimos. Una serie que ofrece una reflexión constante sobre la tecnología que usamos y su impacto en nuestro futuro, sobre conceptos que hoy en día escuchamos dentro de la retórica de Elon Musk o Jeff Bezos.

Al igual que otras pioneras, como Star Trek, se trata de un show con una aproximación humanística. Un producto de entretenimiento que no rechaza la política ni los temas del presente. Lo único que no se ha visto, han sido alienígenas.

