En febrero de 2023 la segunda temporada de Euphoria concluyó. Lo hizo como la serie más tuiteada de HBO, llevando su conexión con el público a puntos extremos y delicados (las decisiones de Sam Levinson como showrunner no fueron del agrado de muchos espectadores), y dejando un panorama incierto de cara al futuro de la ficción. Sea como sea, la tercera temporada es un hecho, y la idea es empezar a rodar este verano.

En torno a esta nueva entrega (quién sabe si concebida para ser la última), sabemos que Barbie Ferreira abandona como Kat al no querer seguir siendo “la mejor amiga gorda”, mientras que ya se ha dejado caer que la trama dejará atrás el instituto. Esto implicaba algún tipo de salto temporal y la diseñadora de vestuario Heidi Biven acaba de concretar de cuántos años estamos hablando, durante una entrevista con Vogue.

“Transcurrirá unos cinco años en el futuro, ya no están en el instituto. Dorothy ya no está en Kansas”, explica Biven, alimentando el hype de los fans. “Podría ser un viaje total, quién sabe, pero conociendo el cerebro de Sam Levinson será emocionante y nos desafiará a todos, porque no querrá repetirse. Será algo nuevo para que la audiencia lo descubra”. La diseñadora asegura que ya ha podido leer los guiones, y le encantan.

“Cuando me pongo con el vestuario de Euphoria suelen ser nueve meses seguidos en Los Ángeles. Es mi familia y haré lo posible para que la tercera temporada de la serie sea un éxito. Estoy muy emocionada con los guiones”. La tercera temporada de Euphoria trae de vuelta a Zendaya como Rue, a Hunter Schafer como Jules, a Maude Apatow como Lexi, a Jacob Elordi como Nate y a Sydney Sweeney como Cassie, entre otros.

Entretanto, Levinson ha seguido creciendo como creador más allá de la serie estrella de HBO. Paralelamente a los dos especiales navideños de Euphoria que dirigió en plena pandemia, Levinson volvió a unirse con Zendaya para la película Malcolm & Marie, coprotagonizada por John David Washington. Asimismo ha cocreado con The Weeknd The Idol, serie con Lily-Rose Depp que se prevé muy polémica y podrá verse en primicia durante el próximo Festival de Cannes.

HBO aún no tantea fecha de estreno para el regreso de Euphoria.

