Barbie Ferreira se sincera sobre su huida de 'Euphoria': "Quería ser algo más que la mejor amiga gorda"

Adiós, Kat: te echaremos de menos. El personaje de Sky Ferreira, uno de los más populares de Euphoria, desaparecerá de la serie en la tercera temporada debido a la marcha de la actriz. Algo que ha desencadenado rumores bastante turbios acerca de peleas a pie de plató entre esta y Sam Levinson, director de la serie.

En una entrevista con el podcast Armchair Expert (vía Entertainment Weekly), Ferreira le ha quitado hierro a una situación que, según sus palabras, "ha acabado cobrando vida propia". "Cuando la gente me pregunta por la segunda temporada, se refiere a mí como si fuera una especie de víctima. Y yo siempre respondo en plan: 'No, todo está bien, lo prometo", asegura la actriz.

"He acabado absorbida por este drama en el que nunca pedí estar y nunca he hablado del tema", añade, explicando que su falta de declaraciones se debe a su voluntad de "no añadir más leña al fuego". "En realidad no me marché del plató", asegura Ferreira. "En una ocasión me torcí el tobillo y tuve que ir a hacerme una radiografía. Tal vez se refieran a eso"

Según Barbie Ferreira, su deserción de Euphoria fue "una decisión de mutuo acuerdo". Pese a ello, se le nota cierto resquemor acerca de la progresión de su personaje. "Creo que [Kat] no tenía un lugar a donde ir, y había lugares a los que habría podido ir, solo que no encajaban en la serie. No sé si le iban a hacer justicia, y creo que los dos bandos lo sabíamos".

¿A qué lugares se refiere? "Quería poder ser algo más que la mejor amiga gorda", señala. "No quería interpretar a un personaje así, y creo que ellos tampoco lo querían". Debido a esto, la segunda temporada acabó pareciéndose a "un conflicto para ambas partes: Sam y yo". "Era una lucha para ver cómo íbamos a seguir con el personaje. Así que dolía ver a los fans enfadándose por el tema. ¿Quizás prolongué mi estancia más de lo debido?".

"Fue extenuante", resume Barbie Ferreira acerca de este tira y afloja acerca del destino de un personaje que acabó convirtiéndose en una favorita de los fans debido a su carencia de complejos y una historia aún más turbia de lo habitual en Euphoria. Así pues, concluye declarando que su marcha de la serie fue "algo bueno".

