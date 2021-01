Temuera Morrison está a bordo de ‘The Book of Boba Fett’, ‘The Mandalorian 3’... y la serie de Obi-Wan

“Hay mucho Star Wars en camino. Creo que ya han anunciado diez proyectos, así que este sería el número 11”, contaba Jon Favreau recientemente cuando le preguntaron por The Book of Boba Fett, que desarrolla junto a Robert Rodriguez. La escena poscréditos del último episodio de The Mandalorian (que ahora incluye un pequeño homenaje a Jeremy Bulloch, primer hombre bajo la armadura de Boba Fett) nos mostraba cómo Morrison y Ming-Na Wen (que encarna a Shand Fennec) entraban en el palacio de Jabba el Hutt para asesinar a Bib Fortuna y reclamar su puesto como líderes del crimen de Tatooine. Justo entonces descubríamos que sus próximas fechorías serían narradas en una nueva serie, a estrenarse en 2021, llamada The Book of Boba Fett.

El rodaje de esta ficción destinada a Disney+ ya había sido planeado incluso antes de que la segunda temporada de The Mandalorian llegara a su fin, como adelantamos, y Morrison tiene por delante un año de lo más fatigoso. Resulta que, más allá de protagonizar la serie de Boba Fett y según recoge LRM Online, el plan es que vuelva a encarnar a este personaje en un determinado número de capítulos de la tercera entrega de The Mandalorian, a estrenarse en 2022. Y no solo eso, sino que Morrison también planea desplazarse a Gran Bretaña el próximo marzo para tomar parte en el rodaje de la serie Obi-Wan Kenobi, desarrollada por Joby Harold. ¿Volviendo a encarnar a Boba? No exactamente.

Como vimos en El ataque de los clones (primer trabajo de Morrison dentro de Star Wars) el rostro de Jango Fett había servido de modelo para el ejército clon de la República y para el joven que había adoptado como hijo, de tal forma que Morrison pudo volver a aparecer en La venganza de los Sith encarnando a otros personajes fuera de la familia Fett. Es lo mismo que ocurriría en la serie de Obi-Wan, donde parece que pondrá rostro al Comandante Cody, uno de los clones con quien mejores migas hizo el Caballero Jedi, antes de que la Orden 66 le obligara a intentar asesinar a su antiguo aliado.

Obi-Wan Kenobi juntará a Morrison, por tanto, con Ewan McGregor como el protagonista y con Hayden Christensen convertido en Darth Vader, narrando los sucesos inmediatamente posteriores a La venganza de los Sith. La serie, que aún no tiene fecha de estreno, se desarrollará por motivos cronológicos al margen de lo ocurrido en The Mandalorian, sin que sea el caso de otras ficciones como la citada The Book of Boba Fett, Ahsoka y Rangers of the New Republic. Todas ellas, según comentó la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy, acabarán dando pie a un gran crossover en los próximos años.