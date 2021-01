El final de ‘The Mandalorian’ ahora incluye un homenaje a Jeremy Bulloch, el primer Boba Fett

No era el nombre más conocido pero, al igual que David Prowse como Darth Vader, Jeremy Bulloch supuso una figura imprescindible en la trilogía original de Star Wars. Este actor británico se enfundó la icónica armadura de Boba Fett en El imperio contraataca y El retorno del Jedi (posteriormente, gracias a las remasterizaciones de George Lucas, también fue incluido en Una nueva esperanza), de modo que cuando supimos de su fallecimiento el pasado 17 de diciembre, con 75 años, se dieron cita numerosas celebraciones de su trabajo. Homenajes algo eclipsados, no obstante, cuando escasas horas después Disney+ estrenó el último episodio de The Mandalorian y volcó toda la conversación de Star Wars a su favor.

Precisamente, en esta segunda temporada de The Mandalorian habíamos asistido al regreso de Boba Fett, pero no con el rostro de Bulloch sino con el de Temuera Morrison, revelándose en el capítulo titulado El rescate que en diciembre de 2021 protagonizaría su propia serie, The Book of Boba Fett. Entre todas estas revelaciones, sin embargo, Disney y Lucasfilm no han querido olvidarse de Bulloch, y han incluido posteriormente un pequeño homenaje al actor. De este modo, ahora el último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian incluye el texto “En memoria de Jeremy Bulloch”.

¿Dónde? Pues en los créditos finales, justo antes de la escena que introduce a Fett y su secuaz Shand Fennec (Ming-Na Wen) en el palacio de Jabba el Hutt para liquidar a Bib Fortuna y que el cazarrecompensas pase a sentarse en su trono. Es la misma escena con la que supimos en su momento que Fett iba a tener una serie para él solo, de forma que The Book of Boba Fett se estrene a finales de este año, postergando el lanzamiento de la nueva temporada de The Mandalorian.