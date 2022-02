Teaser de 'Under the Banner of Heaven': Andrew Garfield, un detective mormón entre el cielo y el infierno

Si bien su lugar en Hollywood es más bien el de un cronista del movimiento LGTB, el guionista Dustin Lance Black (Mi nombre es Harvey Milk) le ha sacado también partido a su crianza dentro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tras habernos contado los tejemanejes de una familia polígama en Big Love, Black vuelve a Utah y a su religión con Under the Banner of Heaven, una miniserie protagonizada por Andrew Garfield que se estrenará en Hulu.

Basado en un libro-reportaje de Jon Krakauer (Hacia rutas salvajes), este show nos contará lo difícil que se pone el conflicto entre razón y fe cuando hay sangre de por medio, a través de la figura de un policía mormón (Garfield) encargado de investigar un crimen brutal cometido con pretextos religiosos.

El crimen de marras, auténtico para más señas, fue el asesinato de una mujer y su hija a manos de Ron y Dan Lafferty, dos mormones fundamentalistas que afirmaban actuar bajo órdenes de Dios. Daisy Edgar-Jones interpreta a la víctima, mientras que en el reparto también figuran Sam Worthington, Rory Culkin, Denise Gough y Wyatt Russell. Aunque no interviene en la serie, Jason Bateman ejerce de productor ejecutivo junto al propio Dustin Lance Black y Ron Howard.

Under the Banner of Heaven se estrenará en EE UU a lo largo de 2022.