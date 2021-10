‘Tales of the Walking Dead’: La serie estrella de AMC confirma un nuevo spin-off

Nadie quiere dejar de exprimir el filón The Walking Dead, ni siquiera ahora que la serie principal se ha extendido a 11 temporadas y afronta su final definitivo. AMC estrenará la segunda mitad de su última entrega el próximo febrero, sin que esto suponga en absoluto que se detengan las explotaciones del fenómeno zombie; hay que recordar que esta adaptación de los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard ya ha originado dos spin-offs. Por un lado, Fear the Walking Dead, que ya va por su séptima temporada, y por otro The Walking Dead: World Beyond, que encara su segunda tanda de capítulos, por no hablar de proyectos de largometraje y de una nueva expansión a cargo de Norman Reedus y Melissa McBride. Por si fuera poco, Deadline se hace ahora eco de un nuevo spin-off, que ya ha recibido luz verde por parte de la cadena.

Se trata de Tales of the Walking Dead, que apuntándose a una tendencia que ha engrosado recientemente American Horror Stories dentro de FX se erige como una serie antológica, compuesta por varias historias independientes. Cada una de ellas, en forma de episodio, se centrará en personajes conocidos y por conocer relacionados con la serie original, comenzando su producción el año que viene con vistas a un estreno el próximo verano. La cadena ya ha confirmado, por su parte, que esta temporada inicial constará de seis episodios, desarrollados por Channing Powell (guionista de The Walking Dead y Fear the Walking Dead) en calidad de director y en colaboración con Scott M. Gimple, responsable de contenidos del universo Walking Dead.

“Empecé como fan de The Walking Dead y he terminado como showrunner de lo que, con suerte, será uno de sus spin-offs más especiales”, ha declarado un entusiasmado Powell. “Es una locura y le agradezco el apoyo a AMC y a Scott mientras empujamos y sacudimos los límites de este universo para traeros algo nuevo e inesperado, esperando seguir cumpliendo con lo que el público ama tanto de esta serie”. Gimple, por su parte, destaca el carácter rupturista de esta nueva propuesta: “Esta serie, más que ninguna otra en el universo de The Walking Dead, funciona con nuevas voces, perspectivas e ideas, dando vida a historias diferentes a las que hemos contado antes”.

El presidente de programación original de AMC Networks y AMC Studios, Dan McDermott, ha afrontado el comunicado vinculando el proyecto de Tales of the Walking Dead con una tradición más clásica de lo que parece: “The Walking Dead hizo historia en la televisión (...) Vemos potencial para una amplia gama de historias convincentes ambientados en este mundo, y el formato antológico de Tales of the Walking Dead nos dará flexibilidad para entretener a los fans existentes y también ofrecer una puerta de entrada para nuevos espectadores. Hemos comprobado el atractivo de este formato en clásicos de televisión como La dimensión desconocida y, más recientemente, Black Mirror, y nos entusiasma comprometernos con los fans en este mundo tan único y absorbente”.

Como las otras series de la franquicia, Tales of the Walking Dead estrenará sus episodios en exclusiva dentro de AMC, estando disponible cada uno de ellos una semana antes en el servicio AMC+. Por ahora no está confirmado el modo en que la serie llegará a España.

