‘Sweet Tooth’: otras películas y series en las que has podido ver a Christian Convery

Con tan solo 11 años, Christian Convery tiene una carrera en la gran pantalla que más quisieran muchos. No solo ha trabajado con Tom Hardy o Timothée Chalamet, sino que también ha tenido la oportunidad de alcanzar la fama internacional a través de Netflix con Sweet Tooth: El niño ciervo . Una serie en la que interpreta a un personaje híbrido (mitad hombre, mitad ciervo) en la adaptación de la plataforma de Glotón, los cómics de Jeff Lemire para Vértigo, sello perteneciente a DC Comics.

La filmografía del joven actor norteamericano comenzaba a la tierna edad de seis años en el telefilme Primavera en el corazón, que daría inicio a cameos en las ficciones Sobrenatural, Van Helsing, Legión y Lucifer. Mientras tanto, Convery también participaría en las TV movies La lista de los deseos (2016), Coming Home for Christmas (2017), Navidad en la montaña (2017) y Signed, Sealed, Delivered: The Road Less Traveled (2018). Su gran oportunidad estaba por llegar...

Su salto al cine de masas

El paquete supuso su primer trabajo para Netflix, donde colaboró con los actores Daniel Doheny (Alex Strangelove) y Geraldine Viswanathan (La estafa. Bad Education). Una historia que narra las desventuras de cuatro adolescentes de acampada, que se verán en una carrera a contrarreloj para salvar su 'bien' más preciado. En ella, Convery interpretaba a Jake Floyd, el hermano en la ficción de Doheny. Las puertas del streaming se abrían de par en par para el intérprete.

Su vida daría un vuelco de 360 grados con su primer papel protagonista en la película Beautiful boy, siempre serás mi hijo, de Felix van Groeningen (Alabama Monroe). El emotivo filme que dio la vuelta al mundo fue protagonizado por Timothée Chalament, Steve Carell y Jack Dylan Grazer, miembros de una familia que luchaban contra la adicción a la metanfetamina del primero. Una desintoxicación en la que estaría acompañado de todos ellos, incluido el pequeño Jasper (Convery).

Después de este rol relevante, el actor participaría con Tom Hardy en Venom, de la que finalmente sería recortado en el montaje final. Tras un par de películas para televisión y alguna pequeña aparición televisiva, Convery encontraba otros dos papeles principales en los títulos Los descendientes 3 y Jugando con fuego. En la primera como Squeaky en el filme de villanos de Disney Channel; y en la segunda trabajando con John Cena (Bumblebee), John Leguizamo (Moulin Rouge) y Keegan-Michael Key (Predator).

Una proyección internacional

Beautiful Boy o Los descendientes 3 provocaron que el rostro del pequeño comenzara a ser familiar para los espectadores, pero ahora su reciente aparición en la serie de Netflix Sweet Tooth: El niño ciervo ha disparado su popularidad. El papel de Gus ha llegado después de su anterior intervención en la serie Escuela de cachorros, una producción de corte infantil sobre unos perros parlantes que viven algunas aventuras extraordinarias en una escuela. Disponible también en Netflix.

A Convery también podremos verlo próximamente en The Tiger Rising junto a Dennis Quaid y Queen Latifah; así como en Home, el filme de terror dirigido por Adam O'Brien (Jerry and the Raiders). Su filmografía no ha hecho más que comenzar y ya tiene muy buena pinta.

