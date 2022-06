‘Succession’: Sarah Snook rechazó originalmente su papel porque lo consideraba “sexista”

El fenómeno Succession ha terminado de estallar en la tercera temporada, con las redes sociales volcándose en compartir memes mientras la audiencia de HBO no dejaba de aumentar. Todo mientras las críticas seguían siendo cálidas, y Succession protagonizaba una exultante carrera de premios. Durante esta Sarah Snook (intérprete de Shiv Roy en la serie) fue nominada al Emmy por su actuación, una vez se ha fundido tanto con la ambiciosa hija de Logan Roy (Brian Cox) que resulta difícil imaginar a cualquier otra actriz en el personaje.

De ahí que sorprenda tanto unas declaraciones en Variety. Durante una entrevista con la actriz, Snook ha revelado que inicialmente rechazó el papel de Shiv, por considerarlo “sexista”. “Cuando me ofrecieron el papel dije que no. Si al mundo le interesa un grupo de hombres blancos que hablan de negocios donde yo soy la última mujer, es muy probable que yo me quede al margen y sea una especie de accesorio. Personalmente no me siento así, ni quiero competir por eso. No, no quería hacer este trabajo… pero luego volvió a aparecer”. Gracias a la insistencia de los responsables, Shiv se convirtió en el papel que llevó a Snook a la fama.

La actriz, en ese sentido, se alegra de haberlo pensado dos veces. “Pensé ‘bueno, los creativos son interesantes’. ‘Puede que seas una de las únicas mujeres en el piloto, pero eso no significa que te vayan a dejar de lado, y quizá sea una oportunidad para luchar por los personajes femeninos’”, recuerda. Snook considera que, al final, Succession resultó estar abordando la problemática de género a través de su personaje, como “una lente que enfocaba este tipo de sexismo”. “Está presente en la serie porque está presente en la vida real, es inherente al comportamiento de los personajes y a las cosas que dicen”.

“Hay tanto sexismo y misoginia contra ti solo por ser mujer y tener una opinión. Es frustrante, pero también algo con lo que jugar”, declara Snook, al tiempo de asegurar que interpretar a Shiv ha terminado siendo empoderante para ella, cambiando la percepción de sí misma gracias a esta mujer de enorme seguridad y ambición.

