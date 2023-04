Esta semana Disney+ estrenó el capítulo final de la tercera temporada de The Mandalorian. La trama ha evolucionado de tal modo que no habría sido descabellado que dicho capítulo fuera el final definitivo de la serie en sí (Mando ha adoptado oficialmente a Grogu y ahora ambos viven con toda tranquilidad en un apartado rincón de Nevarro), pero Jon Favreau y Dave Filoni tienen otros planes. The Mandalorian tendrá cuarta temporada. No sabemos cuándo, pero sí adónde se dirige.

Antes del desenlace de esta temporada, en la Star Wars Celebration se reveló que tanto The Mandalorian como sus spin-offs (El libro de Boba Fett y la aún inédita Ahsoka) estaban destinados a un film que clausurara sus historias interconectadas. Lo dirigiría Filoni, y a través de él se acotaría completamente lo ocurrido entre El retorno del Jedi (con la caída del Imperio) y El despertar de la Fuerza (con el nacimiento de la Primera Orden). Antes de esto, ¿qué nos queda por ver de Star Wars?

Star Wars Visions

Póster de la segunda temporada de 'Star Wars: Visions' Disney+

Felizmente para el fandom, apenas quedan dos semanas para la siguiente parada en la galaxia. El 4 de mayo, día de Star Wars (ya se sabe, por lo de “may the fourth be with you”) Disney+ emitirá la segunda temporada de Star Wars Visions. Constituye la nueva entrega de su antología animada, que Lucasfilm cuida de encargar a estudios muy diferentes y reconocibles a lo largo del mundo. La primera recibió elogios considerables.

Y esta nueva remesa apunta a lograrlo también. Star Wars Visions narra historias autoconclusivas ambientadas en nuestra querida galaxia, y de cara a su futuro inminente se nutrirá del talento de estudios como Cartoon Saloon (Wolfwalkers) o Aardman (Wallace y Gromit). También contará con talento español: uno de los cortos, titulado Sith, está manos de El Guiri Studios y del director Rodrigo Blaas.

Se centra en los avatares de un Lord Sith y su aprendiz (teniendo en cuenta cómo suelen acabar estos dúos, esperamos una dosis generosa de traiciones). El corto además ha llamado mucho la atención porque contará con las voces de dos intérpretes españoles de primera fila: Úrsula Corberó (La casa de papel) y Luis Tosar (En los márgenes).

Imagen del cortometraje 'Sith', de Rodrigo Blaas para 'Star Wars: Visions vol. 2' Disney+ / El Guiri

Ahsoka

Póster de 'Ahsoka' Disney

El plan de Filoni y Favreau sigue adelante con la esperada Ahsoka. Ahsoka Tano fue creada por Filoni para su serie animada The Clone Wars y no tardó en convertirse en un favorito de los fans, de modo que fue muy celebrado cuando la segunda temporada de The Mandalorian presentó una versión en acción real con el rostro de Rosario Dawson. Será esta actriz quien vuelva como Ahsoka en la serie homónima, concebida como un spin-off directo de The Mandalorian.

Ahsoka prevé su estreno para este agosto, sin que Disney haya especificado día. La serie conectaría con los acontecimientos de otra creación animada de Filoni, Star Wars Rebels, retomando la búsqueda de Ezra Bridger: gran amigo de la Jedi renegada que desapareció junto al Almirante Thrawn. Thrawn reaparecerá igualmente en Ahsoka con el rostro de Lars Mikkelsen (quien hasta entonces solo había sido su voz).

En el reparto encontramos también a Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla y a Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren: ambos personajes protagonistas de Rebels y aliadas de Ahsoka Tano. Como villano principal tenemos a otro sith, Babylan Skoll, interpretado por Ray Stevenson, y no podemos descartar que alguno de los personajes de The Mandalorian se pase por Ahsoka.