'Sherlock' volverá con una quinta temporada en cuanto Benedict Cumberbatch y Martin Freeman quieran

Una quinta temporada de Sherlock siempre va a ser posible por parte de Steven Moffat, creador junto a Mark Gatiss de la serie de la BBC que reinventó con gran éxito durante la última década las aventuras del famoso detective. ¿Qué es lo único que le falta para ponerse manos a la obra? Sus dos estrellas protagonistas, claro: Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Cumberbatch y Freeman interpretaron, respectivamente, a Sherlock Holmes y el doctor Watson durante cuatro temporadas de Sherlock y un especial de Navidad. La última vez fue en el comentado final de la cuarta temporada, 'El problema final', estrenado el 15 de enero de 2017. Desde entonces no es que los actores hayan estado desocupados, sino todo lo contrario: con carreras cinematográficas bien asentadas, universo Marvel incluido.

"Están liados con cosas mejores y más importantes ahora mismo, pero, Martin y Benedict, por favor, ¿volved?", ha bromeado Moffat durante una intervención en el programa Today de la BBC (vía Deadline), abordando la posibilidad de una quinta temporada de Sherlock. Según el guionista, en el caso de que Cumberbatch y Freeman estuvieran dispuestos a retomar sus papeles, "me pondría a escribir mañana mismo".

No está clara ahora mismo la predisposición de los actores a plantearse un posible regreso. Benedict Cumberbatch se ha mostrado mucho más receptivo que Martin Freeman, quien acabó bastante quemado por la presión de los fans en sus últimas temporadas, cuando la popularidad de la serie se descontroló hasta la estratosfera.

En cualquier caso, Moffat no va a esperar de brazos cruzados, que por algo es uno de los guionistas más cotizados del Reino Unido. Ahora mismo tiene fresca la llegada a Netflix de Desde dentro, su reencuentro con David Tennant después de Doctor Who, y el estreno en el West End londinense de The Unfriend, su primera obra de teatro.

