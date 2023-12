Shannen Doherty se abre al contar sus roces con Alyssa Milano en 'Embrujadas'

A finales de la década de los 90 llegó Embrujadas (1998-2006), una serie sobre brujas con poderes sobrenaturales cuyas protagonistas eran tres hermanas: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) y Phoebe (Alyssa Milano). Duró ocho temporadas, y a través de los años vivió de todo, incluso disputas entre los miembros principales del reparto.

Sin duda, una de las polémicas más conocidas al respecto fue la marcha de Shannen Doherty al final de la tercera temporada. Fue la segunda vez que separaba su camino con el del productor Aaron Spelling, con quien también trabajó en Beverly Hills, 90210, y también sirvió para alimentar los rumores sobre una posible confrontación con Alyssa Milano.

Más de dos décadas después del final de Embrujadas, Doherty ha hablado sobre estos hechos en su nuevo podcast, llamado Let's Be Clear. En el episodio del pasado 11 de diciembre, invitó a Holly Marie Combs a hablar sobre sus respectivas carreras, e inevitablemente conversaron sobre su periodo juntas en la serie y todo lo que sucedió a su alrededor.

Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Shannen Doherty en 'Embrujadas'. Warner Bros.

Respecto a sus diferencias con Milano, Doherty reconoció que había una atmósfera de competitividad excesiva. Citó como ejemplo una ocasión en la que su compañera de reparto se enfadó con ella por aceptar una portada para Rolling Stone sin pedir que el elenco principal apareciera también.

La actriz que dio vida a Prue también señaló que Embrujadas iba a ser una serie centrada únicamente en su personaje, pero que finalmente se decidió incluir a más protagonistas. Además, Milano no estuvo incluida en un inicio, ya que fue Lori Rom quien interpretó a Phoebe en el episodio piloto, aunque finalmente renunció al papel ya que no quiso interpretar a una bruja por motivos religiosos.

La decisión de contar con un trío principal hizo que, con el paso de los años, la competitividad creciera entre Doherty y Milano. "Había una carencia de apoyo femenino. He tenido siempre a la misma publicista desde a saber cuando, Leslie Sloane, y ella podría venir al podcast y decir: 'Shannen nunca se preocupó de que alguien más consiguiera una portada'. Simplemente no dependía de mí", aseguró la actriz.

Tensión dentro y fuera del plató

También aseguró que no tiene ninguna intención de leer el libro de Milano, titulado Sorry Not Sorry (2021) porque, como su propio nombre indica, quien lo escribe no se arrepiente de nada. Tal fue el nivel de fricción entre ambas que Doherty llegó a reconocer que traspasó lo profesional y llegó a afectarle en lo personal.

Durante la segunda temporada de Embrujadas, Combs tuvo que lidiar con ciertos problemas de salud que le mantuvieron hospitalizada. Doherty señaló que los hospitales le aterran, pero que reunió fuerzas para ir a visitar a su amiga, aunque Milano y su madre lo impidieron. "No dejaban que la gente pudiera visitarte. En ese momento, tú no lo sabías. Recuerdo que me escribiste y me dijiste: 'Tía, ¿vas a venir a verme?'. Entendí tu dolor por sentir que te había abandonado, pero también me enfadé con la situación de no poder ir a verte", le explicó a Combs durante la conversación en el podcast.

"Esa familia se abalanzó sobre nosotros y provocó una extraña división entre las dos que luego continuó durante toda la segunda temporada. Creo que lloré cada noche durante ese tiempo", confesó Doherty. Por otro lado, Combs reconoció que esa época fue difícil para todos por "todo lo que pasaba detrás de las cámaras" y que trató de asegurarse de que todos se llevaran bien. "Todos podríamos habernos comportado mejor en algunos momentos", reconoció la coprotagonista de Embrujadas.

