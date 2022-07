'Sex Education': Patricia Allison confirma que no regresará en la cuarta temporada

El instituto de Sex Education sigue teniendo bajas. Tras confirmarse que Simone Ashley dejaría la serie para dedicarse en exclusiva a Los Bridgerton, una nueva ausencia acaba de confirmarse para la que será la cuarta temporada de la producción de Netflix, y esta será aun más dura si cabe para muchos fans: Patricia Allison, la encargada de dar vida a Ola.

"Me ha encantado ser parte de Sex Education y dar vida a Ola pero desgraciadamente no me uniré al equipo en la cuarta temporada", confirmaba la actriz británica en una entrevista, para sorpresa del resto de invitados. Y es que tras lo visto en la tercera temporada de su relación con Lily se esperaba que el personaje cobrase más protagonismo en la siguiente temporada, pero finalmente no será así.

La actriz no se ha explayado mucho al respecto, pero sí ha dejado entrever que los motivos por los que deja la serie son puramente profesionales: "Voy a estar haciendo otras pequeñas cosas, unas oportunidades que han surgido. Tenía que decir adiós en algún momento", añadía Allison.

Patricia Allison reveals that her character Ola won't be returning for 'Sex Education' Season 4. pic.twitter.com/azVvkiDbON — Film Updates (@FilmUpdates) July 6, 2022

Allison llegó en la segunda temporada de Sex Education para dar vida a Ola, la hija de un fontanero sueco Jakob Nyman (Mikael Persbrandt) que durante unos episodios intimaba con la madre de Otis, Jean (Gillian Anderson). Ola terminaba haciéndose amiga de Otis (Asa Butterfield) e incluso llegaba a desarrollar ciertos sentimientos por él, pero al final la relación no fructificaba y por ello en la tercera temporada intentaba iniciar una con Lily (Tanya Reynolds), con la que tenía sus idas y venidas.

La cuarta temporada de Sex Education está confirmada por Netflix desde hace tiempo y se espera que pronto comience su rodaje, pero aún no se sabe si habrá más bajas además de la de Simone Ashley y esta de Patricia Allison. Se lleva hablando desde hace tiempo que otra de las afectadas por una apretada agenda podría ser Emma Mackey, a la que poco a poco le están saliendo grandes papeles y la película Barbie ha sido uno de ellos. Quién sabe, puede que Maeve también se quede fuera de la cuarta entrega, aunque eso sería un golpe definitivo para los fans de la serie.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.