‘Seven Kings Must Die’: la película con la que ‘The Last Kingdom’ se despedirá después de cinco temporadas

The Last Kingdom dirá adiós próximamente en Netflix. Su quinta temporada adaptará de esta forma la novena y la décima novelas (Guerreros de la tormenta y El portador de la llama) de la franquicia literaria de Bernard Cornwell. Sin embargo, estos días nos enteramos de que este no será realmente el final, ya que la película Seven Kings Must Die concluirá finalmente la saga.

El nuevo filme contará de nuevo con la presencia del inestimable protagonista Uhtred (Alexander Dreymon), quien nos seguirá regalando algunas de sus mejores aventuras a través de dos horas de largometraje. En esta ocasión, Ed Bazalgette será quien dirija el filme, después de su participación en la realización de varios episodios de la tercera y cuarta temporadas.

¿Pero de qué tratará Seven Kings Must Die? Deadline se hacía eco de la noticia anunciada en la London MCM Comic Con, después de que el evento de Netflix TUDUM no informara sobre novedades de esta ficción. Según esta nueva información, la película sería respetuosa con los libros originales de Cornwelly y continuaría abordando la reclamación de Uhtred de su tierra natal, que podremos ver como se inicia en la 5T. Un viaje más por la construcción de la unificación de la Inglaterra actual.

El rodaje podría coincidir con el lanzamiento de la quinta temporada de la serie en 2022, y se llevará a cabo en Budapest, la capital de Hungría. El productor Nigel Marchant ha explicado la decisión incidiendo en que la última temporada "concluye totalmente la serie", pero "siempre hubo una historia más que queríamos contar". Una gran noticia a la espera de los episodios finales.

