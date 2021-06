5 cosas que deberías saber de 'Vikingos' antes de ver el spin-off que prepara Netflix

La sexta temporada de Vikingos cerraba en 2020 las tramas de sus fieros personajes, quienes nos acompañaban a lo largo de sus casi 90 episodios en History Channel y Amazon Prime Video. No obstante, los drakkars surcarán los mares de nuevo próximamente en el spin-off Vikingos: Valhalla, de Netflix. Nuevas batallas, la pugna por el poder y multitud aprendizajes sobre esta rica cultura protagonizarán los capítulos, que continuarán así el legado de la ficción.

Hirst, la mente pensante tras el universo 'Vikingos'

El británico Michael Hirst ha sido responsable de la escritura de los libretos de aclamadas series como Los Tudor y Camelot, así como de películas como Elizabeth. El guionista profundizaba en la historia de estos guerreros germánicos en la llegada de la serie a History Channel en 2013. Un emplazamiento televisivo que aseguraba un mayor rigor histórico. La producción era planteada inicialmente como una miniserie, cuyo éxito abrumador extendió la ficción durante siete años.

Pese a todo, Hirst decidía concluir Vikingos y continuar con el spin-off con grandes cambios en la producción. "Hablamos de que Valhalla no puede continuar con la historia de la serie porque había me había ocupado, de una u otra forma, de la trama de casi todos mis personajes principales y no quería inventar otras nuevas", señalaba este para Entertainment Tonight. En la nueva serie, Hirst contará con la ayuda de Jeb Stuart (El fugitivo), quien actuará como coguionista y showrunner.

Como curiosidad, las hijas de Hirst también han aparecido en Vikingos. Helga, la novia de Floki, era interpretada por Maude Hirst. Así mismo, Torvi, la mujer de Bjorn, era interpretada por Georgia Hirst. Todo queda en familia.

Travis Fimmel como Ragnar Cinemanía

La mayor exactitud posible

Su lanzamiento en History Channel permitía una mayor precisión en la plasmación de un pueblo que apenas dejó escritos sobre su modus vivendi. Las leyendas que han llegado hasta nuestros días están en muchas ocasiones adulteradas y presentan datos pocos fiables, esto hacía que la ficción acudiera a un asesor histórico en la Edad Media. Así se nos presentaba una cultura exuberante, más allá del mero reflejo feroz que todos compartimos en el imaginario colectivo.

De hecho, el personaje de Ragnar, gran protagonista de Vikingos pese a su muerte en la cuarta temporada, está basado en una figura real. Las andanzas de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) fueron ensalzadas como las de semidios, entremezclándose incluso con las tramas de otras figuras históricas.

Esta rigurosidad no ha impedido que las licencias artísticas sobre la historia hayan sido constantes y muy criticadas por expertos en la materia, en una narración donde la Historia y la ficción se han dado de la mano.

Un siglo después...

El desenlace de Vikingos nos dejaba las sorprendentes muertes de Ivar Sin Huesos (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig), y la conversación entre Floki (Gustaf Skarsgård) y Ubbe (Jordan Patrick Smith) en las costas canadienses acerca de la pérdida de la fe. Un cierre que llegaba con el descubrimiento de América del Norte. La trama quedaba así cerrada y con poca posibilidad de avanzar más en su evolución.

Por ello, Hirst da un salto temporal de cien años en Valhalla, donde aborda otra etapa histórica entre los Vikingos. A principios del siglo XI, los personajes de Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador luchan por sobrevivir en un mundo en constante evolución.

Katheryn Winnick como Lagertha Cinemanía

La mujer guerrera existió

Una de los detalles más llamativos para muchos espectadores era la presencia de féminas guerreras entre los vikingos. Este tema creaba confusión, debido a que se ha abordado muy pocas veces en la pantalla, pese a que tiene una fuerte base verídica. Los vestigios apuntan a que las mujeres también habrían tenido papeles relevantes en las contiendas.

En los relatos de la literatura nórdica medieval podemos encontrar algunas combatientes llamadas skjaldmö, cuya existencia ha sido puesta en duda en diversas ocasiones debido a la posterioridad de la escritura de los acontecimientos. Lagherta (Katheryn Winnick, en la serie) aparecía así en relatos como Gesta Danorum y Ragnar Calzaspeludas, donde se contaban sus gestas en el campo de batalla.

No son las únicas alusiones a las guerreras, la mitología nórdica también hablaba sobre las reconocidas Valquirias, que podrían haber tenido una base histórica y un embellecimiento entre dragones y hechizos. Todo esto implica la posible aparición de la mujer en confrontaciones momentáneas y su aprendizaje en el arte de la guerra. No obstante, el contexto temporal continuaba postergando el patriarcado. Ellas se dedicaban a cuidar el hogar y los hijos, mientras los hombres realizaban expediciones.

La importancia de la mitología nórdica

El Universo Cinematográfico de Marvel o la serie Ragnarok han popularizado en los últimos años a algunas de las personalidades más célebres de la teogonía nórdica. Un aspecto que habría sido uno de los grandes móviles de la existencia vikinga y en la que Odín era el gran protagonista, como dios principal de esta mitología.

La serie ha abordado en diversas ocasiones el culto a las deidades y su relevancia en las empresas de los personajes. El propio dios de la sabiduría, la guerra y la muerte tenía pequeñas apariciones en la ficción, mediante su forma humana a través de los actores Andre Eriksen y Eddie Dew, y los cuervos. No ha sido el único en ser nombrado, Baldr, Loki o Freyja también eran citados en varias ocasiones. ¿Se situarán estos tras las nuevas misiones de los protagonistas de Valhalla?

