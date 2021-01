'Atípico', 'You', 'American Horror Story' y otras series retrasan su regreso por la nueva ola de Covid-19

A pesar de que la industria audiovisual de EE UU intenta volver a ponerse en marcha, la realidad de la pandemia de Covid-19 se lo pone difícil para seguir adelante con los rodajes a pesar de la puesta en práctica de las medidas de seguridad sanitarias necesarias para hacer frente a los contagios de coronavirus.

El importante rebrote de casos de Covid-19 en Los Ángeles ha llevado al Departamento de Salud Pública del condado a pedir a las productoras que retrasen sus previsiones de vuelta a la actividad en rodajes tras el parón de las vacaciones navideñas. El 3 de enero se informó de 12.488 nuevos casos de Covid-19 y 91 fallecimientos; desde el inicio de la pandemia, el condado de Los Ángeles ha sufrido más de 818.000 casos y 10.773 muertes, según recoge Deadline.

A consecuencia de esta preocupante escalada en las cifras de contagios, enfermos y fallecidos, la mayoría de las productoras han decidido aplazar el reinicio de su actividad. Algunas series tenían previsto reanudar su rodaje de nuevos episodios esta misma semana o la siguiente, pero, por ahora, la mayoría se han retrasado hasta el 11 y 18 de enero.

Estas son las producciones que se han visto afectadas por los nuevos retrasos:

Atípico (Sony Pictures Television para Netflix) retrasa al 11 de enero la reanudación del rodaje de su cuarta y última temporada. The Goldbergs, otra producción de Sony (para el canal ABC) también se retrasa al día 11.

Warner Bros. Television también ha retrasado hasta el día 11 todas las producciones que tenían previsto volver hoy, lo que incluye títulos como la tercera temporada de You (para Netflix) o los últimos episodios de la temporada final de Shameless (actualmente en emisión a través de Showtime). Lucifer, otra de sus producciones más seguidas, en principio tenía previsto desde el principio volver a la actividad el 11 de enero.

Disney Television Studios y su ahora filia 20th Television han apuntado más lejos su fecha de reanudación de rodajes. Todas estas series no volverán a la actividad hasta el 18 de enero, como pronto: Anatomía de Grey, American Horror Story, American Crime Story; Impeachment, Black-ish, This Is Us, 9-1-1 o Love, Victor, entre otras.

El 18 de enero será también cuando Universal Pictures encienda de nuevo las cámaras de la octava temporada de Brooklyn Nine-Nine, mientras que otros títulos del estudio para el canal NBC (la nueva Mr. Mayor, Kenan o Good Girls) tienen previsto volver al trabajo el día 11. Lo mismo ocurre con la nueva temporada de Yo nunca, que producen para Netflix.

Por último, CBS Studios también ha retrasada hasta el 11 de enero el rodaje de la mayoría de sus series, entre las que se encuentran NCIS y NCIS: Los Ángeles.