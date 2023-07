¿Por qué ‘Seducción fatal' está arrasando en Netflix? Esta serie erótica lo tiene todo

Más de veinte millones de horas vistas y en torno a cinco millones de espectadores. Estos son los magníficos e inesperados avales de Seducción fatal, la nueva miniserie de Netflix. La serie sudafricana ocupa el segundo puesto entre las series de habla no inglesa más vistas en todo el mundo mientras que, en España, sólo la tercera temporada de The Witcher se interpone entre Seducción fatal y el primer puesto de las series más vistas de la semana, con independencia de su idioma.

Apenas se ha cumplido una semana desde que Seducción fatal llegó a la plataforma. No se trata, por tanto, de uno de esos fenómenos que van cocinándose lentamente hasta alcanzar el televisivo punto de ebullición, sino de un éxito inmediato. ¿Cuáles son las razones que han hecho que esta serie seduzca con tanta facilidad al público?

Capítulos de menos de treinta minutos

En la era de Tik-Tok e Instagram, se han creado dos líneas de pensamiento contrapuestas en la industria del audiovisual: extender la duración de sus producciones para hacer la experiencia del espectador aún más inmersiva y absorbente, o acortarla para que la pulsión de lanzarse sobre el móvil no se vuelva insoportable.

Seducción fatal ha apostado por la segunda: su primera temporada está compuesta por siete episodios que, en total, no pasan de las tres horas y media. Como ya ocurrió en España con El hijo zurdo, esta estrategia, trufada de pausas de hidratación para revisar Twitter, impulsa al espectador a estar más tiempo ante la pantalla que si los capítulos fuesen de hora y media. Lógica inversa.

'Seducción fatal' Netflix

Erotismo y asesinatos

¿Tienes media hora disponible y te apetece un thriller policíaco? Dale una oportunidad a Seducción fatal. ¿Cuentas con treinta minutos antes de ir a la oficina y te gustaría algo sensual para pasar el rato? Prueba con esa nueva serie de Netflix, que, casualmente, también se titula Seducción fatal.

La combinación de géneros, sumada a la efímera (aunque engañosa) duración de los episodios, ha sido un atrayente reclamo para todo tipo de espectadores, que se han encontrado, ante la televisión, hermanados en una misma audiencia.

'Seducción fatal' Netflix

Un reparto diferente

El público se aburre de ver los rostros de siempre, una y otra vez, hasta el punto en que las series y películas se convierten en las fiestas de disfraces de un reducido grupo de actores. Esto no ocurre en Seducción fatal, protagonizada por Kgomotso Christopher, Nat Ramabulana o Thapelo Mokoena. ¿No te suenan sus nombres? Es lógico, puesto que son intérpretes sudafricanos que sólo han trabajado en su país y que, en el mejor de los casos, no suman más de seis créditos hasta el momento.

México a la africana

La Seducción fatal de esta serie es la que padece una profesora casada por un hombre más joven, y que acaba desatando una tragedia. Este argumento puede serle familiar a quienes hayan visto Oscuro deseo, producción mexicana de 2020, y que también se encuentra en Netflix, en la que una profesora universitaria se encapricha de un hombre al que le saca varios años. Si la versión original gozó de una audiencia más que respetable, ¿por qué no iba a hacerlo su adaptación sudafricana?

'Oscuro deseo' Netflix

Un segundo volumen

La Seducción fatal aún no ha terminado: Netflix ha anunciado que la serie continuará, aunque no con una nueva temporada, sino con un segundo volumen de episodios que cerrarán la primera temporada. Cuándo ocurrirá esto es otro de los misterios de Seducción fatal, lo que no hace sino aumentar la involucramiento del espectador, que muy posiblemente tendrá que refrescar los siete primeros episodios en caso de que el segundo volumen demore mucho su llegada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.