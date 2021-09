Revelan la causa del fallecimiento de Michael K. Williams

Hace apenas veinte días, el 6 de septiembre, la policía encontró muerto a Michael K. Williams en su casa de Brooklyn. Las razones fueron entonces una incógnita, y mientras las autoridades trataban de esclarecerlas la industria audiovisual se prodigó en homenajes hacia quien había encarnado al mítico Omar Little en Boardwalk Empire. Dichos homenajes coincidían, además, con la cercanía de la edición de los Emmy donde este intérprete de 54 años estaba nominado a Mejor actor secundario por su papel en Territorio Lovecraft, de forma que cuando ganó su compañero Courtney B. Vance por Mejor actor invitado no pudo evitar acordarse de él y dedicarle unas emotivas palabras. El premio al que aspiraba Williams, por lo demás, fue a parar a Tobias Menzies por The Crown.

Poco después de que se desarrollara la gala, el departamento forense de Nueva York ha hecho públicos los resultados de la autopsia de Williams, según se hace eco The Hollywood Reporter. El actor de Boardwalk Empire, así las cosas, murió por una sobredosis accidental de dos opioides (fetanilo y p-fluorofentanilo) en combinación a heroína y cocaína. Si bien se trató de una “sobredosis aguda”, las autoridades han remarcado que fue completamente accidental, sin que hubiera tentativa de suicidio. No es algo que haya sorprendido a sus allegados, tristemente, pues Williams nunca ocultó una adicción a las drogas que se remontaba a décadas, llegando al punto de revelarle a los medios que el sueldo que ganaba por The Wire servía para costear este tipo de sustancias.

“Estoy jugando con fuego”, admitía entonces. Williams mantuvo esta adicción paralelamente a convertirse en uno de los intérpretes más reputados dentro del ámbito televisivo, pues más allá de hacer historia con The Wire también tuvo un memorable personaje en Boardwalk Empire (Chalky White) e intervino en otras series como The Night Of o Así nos ven. Como resultado de todo ello, Williams terminó su carrera con cinco nominaciones al Emmy en su haber.

