“Que descanse en poder”: El homenaje a Michael K. Williams en la gala de los Emmy técnicos

El reciente fallecimiento de Michael K. Williams, rostro inseparable de series como The Wire o Boardwalk Empire, ha conmocionado a la industria. Su muerte a los 54 años ha tenido lugar, además, en el marco de una temporada de premios donde aspira a conseguir el Emmy a Mejor actor de reparto en serie dramática por Territorio Lovecraft, en la que venía a ser su quinta nominación. Dentro de dicha categoría se enfrenta a John Lithgow por Perry Mason, Tobias Menzies por The Crown, Giancarlo Esposito por The Mandalorian, Chris Sullivan por This is Us y Bradley Whitford, Max Minghella y O. T. Fagbenle, todos ellos por El cuento de la criada. Aún no se ha erigido un ganador, ya que la gala definitiva de los Primetime Emmy se celebra el próximo 19 de septiembre.

No obstante, este fin de semana se desarrollaron los Creative Emmy Awards, correspondientes en su mayor parte a las categorías técnicas, y el recuerdo de Williams inundó la ceremonia. Debido, fundamentalmente, a la victoria de Courtney B. Vance como actor invitado en serie dramática, por interpretar precisamente al hermano de Williams en Territorio Lovecraft. Vance se enfrentaba en esta pugna a Charles Dance por The Crown, Timothy Olyphant y Carl Weathers por The Mandalorian, y a Don Cheadle por Falcon y el Soldado de Invierno (en la nominación más sorprendente de todas, debido a que se trataba fundamentalmente de un cameo). Al subir a recoger su premio, Vance se lo ha querido dedicar a Williams.

“Misha lo dijo mejor, Michael lo hizo todo con el corazón abierto, con un espíritu infinito y con demasiado estilo”, declaró el veterano actor en referencia a Misha Green, showrunner de Territorio Lovecraft que dirigió unas emotivas palabras al intérprete según se enteró del fallecimiento. “Que descanse en poder y que todos honremos su inmenso legado siendo un poco más amables, un poco más abiertos de mente y un poco más fanfarrones en la vida”. Las palabras de Vance se alineaban con otras declaraciones recientes donde aseguró que él y Williams “eran hermanos”. “Yo morí en la serie y nos despedimos el uno del otro, así que es demasiado doloroso pensar en ello. Simplemente le honro en todas partes y de todas las formas que puedo”.

Más allá de lo emotivo de estas palabras, Vance tampoco pudo evitar hacer referencia a la cancelación de Territorio Lovecraft, con la que HBO decidió no seguir adelante pese a estar nominada a 18 premios Emmy nada menos. Entre bastidores, el actor aludió a la situación. “Estoy muy, muy feliz y, al mismo tiempo, estoy muy triste por Michael y porque no seguimos haciendo Territorio Lovecraft. En mi mente y mi alma no tiene sentido”. Pese a las buenas críticas y a que Green se había puesto ya a trabajar en una segunda temporada, la cadena no quiso renovar esta adaptación de la novela homónima de Matt Ruff, para contrariedad de los fans y del propio Vance.

“Me entristece que el público no pueda ver, como es el caso de Juego de tronos, siete u ocho años de seguimiento a estos personajes, y aprender más sobre nuestra gente y nuestras luchas, y hacia dónde iba a ir la mente de Misha. Así que para mí es doloroso como fan y como actor”, concluyó el galardonado actor, a quien Territorio Lovecraft ha permitido trabajar al menos con alguien como Michael K. Williams.

