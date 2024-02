"Es lo que no queríamos hacer": El reparto de 'Avatar: La leyenda de Aang' no es muy fan de la denostada versión de Shyamalan

Ni los fans más incondicionales de M. Night Shyamalan sienten un gran aprecio por Airbender, el último guerrero. Películas como El incidente, o incluso After Earth, sí tienen sus defensores, pero aquella adaptación de Avatar: La leyenda de Aang supuso la constatación de que el molde blockbuster podía echar a perder la impronta del director indio. De forma que, desde el estreno de Airbender en 2010, los fans de la serie original de Nickelodeon pensaban que aún no había llegado una adaptación live action que estuviera a la altura, y que respetara el legado de un programa de animación que había hecho historia entre 2005 y 2007.

Avatar: La leyenda de Aang narraba la épica aventura de un joven llamado Aang, destinado a ocupar el lugar del próximo Avatar y a mediar en un conflicto fantástico entre las Naciones del fuego, el aire, el agua y la tierra. Es justo la historia que se propone adaptar ahora una ambiciosa serie de Netflix, siguiendo la estela de su exitoso live action de One Piece… pero no así del que tuvo Cowboy Bebop. Ese, al igual que la versión de Shyamalan, supone un referente que hay que evitar. Y el reparto ha hablado sobre el asunto durante la premiere de La leyenda de Aang, según recoge Hollywood Reporter.

Como era de imaginar, el elenco no tiene en gran estima la versión de Shyamalan. Kiawentiio, que interpreta a Kara, opina de forma tajante: “La vi una vez y, como fan (creo que al igual que el resto de fans), me decepcionó. Pero creo que fue una buena forma de ver lo que no queríamos hacer. Este dibujo animado tiene un argumento increíble y hemos intentado darle el live action que se merece”. Paul Sun-Hyung Lee, que aquí encarna al tío Iroh, se muestra de acuerdo y además destaca lo inoportuna que fue aquella película en términos raciales: tuvo a Dev Patel en un papel principal, pero por lo general presentaba a varios intérpretes blancos haciéndose cargo de personajes asiáticos.

“Sí, la he visto. Ha sido arrastrada por el barro muchas veces, y lo entiendo, como fan lo comprendo. Creo que el elenco tampoco era apropiado y fue doloroso, en ese sentido”, sostiene Lee. “No es que los actores fueran malos, no estoy diciendo eso. Nadie quiere hacer una mala adaptación, nadie quiere ofender a toda una base de fans, pero creo que se tomaron decisiones que no sentaron del todo bien”.

“Ahora que sabemos más y estando en la época en la que estamos en términos de representación, diversidad e inclusión… hemos sido capaces de habitar el mundo adecuadamente en ese sentido”. Avatar presume de tener un reparto totalmente asiático (no así de haber conservado a los creadores originales, que abandonaron la producción en una fase prematura), y su actor más conocido es Daniel Dae Kim. Él interpreta al villano, y curiosamente no tiene una opinión tan dura del film previo.

“La he visto. Respeto mucho a M. Night Shyamalan. Reunió a un gran grupo de actores, muchos de los cuales son nombres conocidos hoy en día. Creo que hay un momento y un lugar para cada tipo de versión de un espectáculo... Éste es el Avatar adecuado para este momento”. Avatar: La leyenda de Aang llega a Netflix este 22 de febrero.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.