'Reina Roja': carteles y guía de personajes de la serie española del año

El estreno de Reina Roja está cada vez más cerca. Será en el día extra del año bisiesto, el próximo 29 de febrero. Esta fecha tan especial fue la escogida por Amazon Prime Video para lanzar, de forma simultánea, los siete episodios de este thriller policial protagonizado por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian.

Los dos actores se meterán en la piel de dos personas encargadas de resolver un misterio que involucra tramas policiales secretas, secuestros y asesinatos. No estarán solos, pues el reparto también incluye otros nombres como Álex Brendemühl, Nacho Fresneda, Andrea Trepat y Celia Freijeiro. Conoce a los personajes a los que dan vida cada uno de ellos.

Vicky Luengo es Antonia Scott

Vicky Luengo es Antonia Scott Prime Video

Es la mujer más inteligente del mundo, capaz de llevar su mente más allá para encontrar las respuestas antes que nadie. Antonia puso sus habilidades al servicio de Reina Roja, un proyecto policial secreto y experimental. Sin embargo, trató de abandonarlo todo a raíz de una tragedia. Se mantuvo al margen hasta que su antiguo supervisor, el Mentor, le llama de nuevo para que investigue un impactante asesinato que le reunirá de nuevo con su pasado.

Cuando Vicky Luengo (Antidisturbios) aceptó el papel de Antonia Scott, supo que iba a ser un gran reto para ella por ser un personaje muy complejo: "Antonia es una persona con un don muy fuerte, pero le conlleva un gran dolor, y conectar con esa vulnerabilidad es lo que me ha hecho tener un anclaje".

Hovik Keuchkerian es Jon Gutiérrez

Hovik Keuchkerian es Jon Gutiérrez Prime Video

Jon Gutiérrez es un policía que no atraviesa su mejor momento profesional, pero tiene la oportunidad de superar este bache si consigue convencer a Antonia Scott para que le acompañe a investigar la escena de un crimen. Su contacto con ella le cambiará, no solo por la amistad que los unirá en adelante, sino porque le enfrentará a un mundo de secretos que no conocía, lleno de criminales brillantes y gente con mucho poder.

Hovik Keuchkerian era la persona indicada para interpretar a Jon Gutiérrez. Ya había trabajado con el director Koldo Serra en La casa de papel, y junto a Vicky Luengo en Antidisturbios. Supo que su trabajo junto a la actriz iría bien desde el principio: "Tenía un pálpito muy potente de que con ella a nivel profesional no iba a tener ningún problema, porque iba a estar a la altura o más, y sabía que iba a venir preparada. Eso me tranquilizaba mucho". Su relación fue tan buena que, durante el rodaje, llegaron a apodarlos Hovicky.

Álex Brendemühl es el Mentor

Álex Brendemühl es el Mentor Prime Video

Es la mente maestra, el Señor Misterios, como se refiere a él Jon. Él fue quien encontró a Antonia años atrás cuando buscaba a la persona adecuada para convertirse en su Reina Roja. El Mentor siempre envía a Antonia a los casos más complicados, pero se siente culpable por las secuelas psicológicas que el entrenamiento dejó en ella. También se encarga de que nadie sepa de la existencia de este proyecto secreto.

Álex Brendemühl lleva a sus espaldas una larga carrera en el cine y la televisión. Este año fue nominado a mejor actor de reparto en los Premios Goya 2024 por Creatura. Se dio a conocer en Las horas del día, de Jaime Rosales, y ha trabajado tanto en España como en Alemania.

Celia Freijeiro es Carla Ortiz

Celia Freijeiro es Carla Ortiz Prime Video

Carla es hija de un empresario importante dentro de la industria textil, y aspira a conseguir que su padre le vea como una ejecutiva solvente para dirigir la empresa en el futuro. La influencia de su padre pesa sobre ella incluso cuando es secuestrada por alguien del que no sabe cuáles son sus intenciones y reivindicaciones. Para sobrevivir deberá tirar de su fuerza interior.

Celia Freijeiro, a la que conocemos por series como Vida perfecta o Seis hermanas, buscó la manera de que su personaje Carla Ortiz no fuera la típica víctima que vemos en los thrillers. "No se queda en eso, ella tiene su viaje. No es esta pobre niña rica que la secuestran, el padre es muy poderoso, ella se pasa la serie llorando y luego la rescatan. Hay un viaje personal y creo que hay una salvación interna y propia. Creo que, en realidad, nunca nadie te salva como no te salves tú", aseguró la actriz.

Nacho Fresneda es Ezequiel

Nacho Fresneda es Ezequiel Prime Video

Ezequiel tiene unas razones muy concretas para secuestrar a Carla Ortiz. Intenta autoconvencerse de que no es una mala persona y que no está haciendo eso porque quiera, pero los traumas de su pasado le atormentan. Todo sería distinto si los que acumulan poder y tienen capacidad para cambiar las cosas le escucharan.

Muchos conocerán a Nacho Fresneda por El Ministerio del Tiempo. En Reina Roja interpreta no interpreta al típico monstruo, sino a alguien atractivo que ahora está desfigurado por fuera y por dentro. "Con este personaje no estamos haciendo ningún tipo de cliché. Es alguien con muchos claroscuros, con muchas cosas que tenemos que ir apuntando al principio de la serie para que luego digas: 'Ah, esto no era tanto como yo pensaba".

Andrea Trepat es Sandra

Andrea Trepat es Sandra Prime Video

Sandra es uno de los grandes misterios de Reina Roja. ¿Tiene sed de venganza o no es más que, como diría Jon, otra mamporrera? ¿Sigue a sus propios intereses o hay algo más por detrás? Antonia tendrá que llevar sus capacidades al máximo para intentar entender el papel de este misterioso personaje en la gran maraña de intereses y acertijos de la temporada.

El reto de Andrea Trepat era importante, pues tenía ante sí a un personaje que oculta aspectos muy importantes para la serie. Anteriormente vimos a la actriz en series como Mar de plástico o Amar es para siempre, y en películas como La paradoja de Antares y El club de los incomprendidos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.