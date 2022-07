Regé-Jean Page no volverá a 'Los Bridgerton', y no le importa si le sustituyen por otro actor

Está claro que Los Bridgerton ha convertido a Regé-Jean Page en una estrella, pero eso no ha implicado que el actor le quiera guardar una gran fidelidad a la serie de Shonda Rhimes. Tras interpretar a Simon, el carismático Duque, en la primera temporada de la exitosa ficción de Netflix, la adaptación de las novelas de Julia Quinn no requería que este personaje volviera a aparecer en la siguiente entrega, y así ocurrió que Page se mantuvo ausente durante los últimos episodios, que han conseguido mejorar los datos de audiencia de Los Bridgerton. De cara a la tercera temporada, sin embargo, Page no parece tener el más mínimo interés en volver a interpretar al Duque.

Tiene otras prioridades, como por ejemplo allanar su camino dentro del cine para intervenir en una próxima película de Dragones y mazmorras. O interpretar al villano de El agente invisible, superproducción de Netflix que tiene como directores a Anthony y Joe Russo, y cuyo reparto viene encabezado por Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas. El agente invisible, film de acción y espionaje, se estrena de forma limitada este 15 de julio para a la semana siguiente, el 22 de julio, incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming, y fue durante la premiere de este título que Page pudo confirmar que se ha marchado de Los Bridgerton para siempre. Que siempre le tendrá cariño, pero forma parte de su pasado.

A Page, de hecho, ni siquiera le importaría que le sustituyeran como intérprete del Duque si Rhimes y su equipo pretenden retomar al personaje. “Son libres de hacer lo que quieran. Shonda y yo tuvimos una maravillosa conversación al final de la primera temporada. Estábamos muy contentos de cómo habíamos cerrado la historia”. Page, que estos días ha sido considerado para sustituir a Daniel Craig como James Bond, entra entonces a valorar cómo la primera temporada de Los Bridgerton trató a su personaje. “Lo hicimos tan bien en ese arco de redención que la gente se olvida de que Simon era un poco horrible. Era el mejor ejemplo de un golfo de la Regencia con el que podíamos toparnos”.

“Pero cerramos el círculo tan bien, porque logramos ese cierre, que te quedaste con una gran sensación. Hay que ser valiente para terminar las historias así”, ha declarado para Variety. Page no parece creer que tenga sentido una reaparición de Simon, pero en caso de que los guionistas quisieran hacerlo tampoco sería una decisión tan drástica. Al fin y al cabo, en el seno de Los Bridgerton ya se ha producido la sustitución de un intérprete a cargo del mismo personaje: Ruby Stokes ha encarnado a Francesca Bridgerton durante las dos primeras temporadas, pero Hannah Dodd le sustituirá en la tercera, que ya está en desarrollo.

