'Los Bridgerton': ¿Por qué no sale el Duque (Regé-Jean Page) en la segunda temporada?

Durante las Navidades de 2020, Netflix volvía a conquistar la ficción en streaming gracias a Los Bridgerton, un éxito absoluto entre sus usuarios que catapultó a Regé-Jean Page a la fama. No en vano el británico era el encargado de dar vida a Simon Basset, Duque de Hastings, el protagonista con miedo al compromiso de la primera entrega.

En abril del año pasado, el actor anunció que no estaría en la segunda temporada de la ficción basada en las novelas de Julia Quinn, centrada esta vez en el primogénito de la familia Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey). Si bien es cierto que en El vizconde que me amó, la novela que adapta la segunda entrega, la presencia del Duque es muchísimo menor, los fans esperaban reencontrarse con Page en pantalla, como harán con Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton).

Page señaló que su paso por la serie fue "un placer y un privilegio" y que fue "un honor" para él ser parte de la familia Bridgerton, pero prefería alejarse porque, cuando se sumó a la ficción, la concibió como una miniserie. La productora Shonda Rhimes defendió la decisión del actor: "Me dijo, con razón: 'Firmé para hacer esta encantadora historia, esta narración que tenía un final. ¡Estoy bien!'. No lo culpo por eso. Creo que fue muy inteligente al dejar la perfección como perfección".

¿Qué pasará con el Duque?

Mañana la familia Bridgerton regresa a Netflix con una segunda entrega centrada en Anthony y su búsqueda de la esposa perfecta. El primer episodio de explica la ausencia de Simon, aunque si preferís no saber nada de la nueva temporada, os aconsejamos que dejéis de leer esta noticia y mejor echéis un vistazo a este otro artículo en el que te recordamos todo lo que pasó en la anterior entrega de Los Bridgerton.

[SE AVECINAN SPOILERS DE LOS BRIDGERTON 2T]

Los nuevos episodios siguen al primogénito de la familia, Anthony, envuelto en un complejo triángulo amoroso con las hermanas Kate y Edwina Sharma, interpretadas por Simone Ashley y Charithra Chandran. Sin embargo, Anthony no es el único Bridgerton en busca de cónyuge. Eloise (Claudia Jessie), muy a su pesar, también se ve arrastrada a la nueva temporada matrimonial.

Su presentación en sociedad será lo que obligue a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), esposa de Simon, a volver al hogar familiar, donde explica que ha dejado a su marido y su hijo en casa.

El creador Chris Van Dusen se ha referido a esta escena en una entrevista para TV Line: “Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la segunda temporada, Daphne menciona que dejó a su marido y a su bebé en casa. Desafortunadamente, Rege no puede estar en la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Los Bridgerton. No se va a ninguna parte dentro de la serie. El que no lo veamos no significa que no esté ahí".

Además de esta aclaración perteneciente al primer episodio de la segunda temporada, a lo largo de la entrega se vuelve a mencionar al Duque, aunque sin entrar en más detalles sobre su paradero, e incluso vemos al hijo que comparte con Daphne. Sin embargo, muchos espectadores se sorprenderán ante su ausencia en momentos y reuniones muy especiales. Si bien es cierto que el personaje tiene un rol secundario en los libros del resto de hermanos Bridgerton, es extraño ver a Daphne sola en determinados encuentros.

Sea como fuere, los fans de Page pueden estar tranquilos porque pronto lo podrán disfrutar en la nueva Dragones y mazmorras que prepara Paramount, así como en el reboot de El Santo o en El espía gris, película de gran presupuesto que produce la misma Netflix y protagonizan Chris Evans y Ryan Gosling, entre otros proyectos.

