¿Reencuentro de ensueño en el final de 'Cuéntame'? Carlitos, Josete y Luis desatan la emoción en redes

Tras 22 años en antena, más de 400 episodios emitidos y un sinfín de aventuras, Cuéntame cómo pasó llega a su fin. La serie más longeva de la historia de la televisión en España emite este miércoles 29 de noviembre a las 22:45 su último capítulo, aunque antes de su estreno habrá un programa especial para conmemorar una de las ficciones que han marcado la vida de muchos espectadores.

En esta temporada final, en la que Herminia ha cobrado un gran protagonismo, también se han vivido muchos regresos, aunque puede que todavía quede alguna sorpresa para el apoteósico final de Cuéntame cómo paso, y es que las cuentas oficiales de la serie en las redes sociales han publicado una instantánea que tiene a muchos de los espectadores muy intrigados sobre lo que se podrá ver en el séptimo capítulo de la 23ª entrega y que está relacionado con el trío de amigos más mítico de todo el barrio de San Genaro.

El perfil de X de la serie ha publicado una fotografía de un pequeño Carlitos, interpretado por Ricardo Gómez, junto a Josete y Luis, sus inseparables amigos del barrio con los que ha pasado muchas horas en la calle compartiendo aventuras y confidencias. La última vez que se vio a los tres colegas juntos fue en la temporada 19, ya que aunque Luis y Josete sí que han aparecido en prácticamente todas las entregas de la serie, el tercer hijo de los Alcántara se despidió de la ficción hace un lustro, aunque regresará para el capítulo final.

En la publicación se puede leer un enigmático "no todo va a ser sufrir y llorar. Yo dejo esto aquí y solo os digo que… nos vemos el miércoles", dejando caer que un reencuentro entre los tres es más que posible. Para comprobarlo habrá que esperar unas horas, ya sea en La 1 o en alguna de las plataformas de streaming en las que se puede volver a ver la serie de manera completa y bajo demanda.

¿Qué ha sido de Josete y Luis en la vida real?

A Josete lo ha interpretado el actor Santiago Crespo desde el estreno de la serie y durante casi 300 capítulos. La única temporada en la que no ha estado presente ha sido en la pasada, cuando en la ficción se marchó a Bosnia para ejercer como fotógrafo de guerra, mismo ámbito en el que se introdujo Toni, el personaje de Pablo Rivero. Desde 2006, el actor no ha aparecido en otro proyecto que no haya sido Cuéntame cómo pasó.

Carlitos, Luis y Josete podrían reencontrarse en el capítulo final de 'Cuéntame cómo pasó' RTVE

Por su parte, el encargado de dar vida a Luis durante 20 temporadas y más de 200 capítulos ha sido Manuel Dios, que tras realizar estudios de guion, se convirtió en miembro del equipo técnico de la serie en 2021, escribiendo desde entonces los textos de 10 capítulos. En la ficción, se convirtió alcalde de Sagrillas (que no existe en la realidad) tras recuperarse de su drogadicción, al igual que Carlitos Alcántara.

