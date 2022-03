Quien roba a un ladrón… Netflix sufre otro atraco tras ‘The Crown’, ahora en el rodaje de ‘Lupin’

Netflix está atravesando una mala racha en lo que se refiere a la seguridad de sus rodajes. La semana pasada supimos que el set de The Crown en Doncaster (Inglaterra), donde se rueda la quinta temporada de la aclamada ficción de Peter Morgan, había sufrido un robo considerable en materia de atrezzo. Los ladrones asaltaron tres vehículos y se llevaron 180.000 dólares en candelabros dorados y otros objetos de lujo, con la policía británica inaugurando de inmediato una investigación. “Los objetos robados no están en las mejores condiciones y tienen un valor limitado para la reventa. Pero son valiosas para la industria de cine de Reino Unido”, declaró entonces Alison Harvey, decoradora de The Crown.

Hoy sabemos, según Variety, que pocos días después del suceso también fue asaltado el set de Lupin situado en Nanterre, a las afueras de París. En la noche del 25 de febrero 20 personas con las caras cubiertas se colaron en las instalaciones luego de crear una distracción con cohetes de mortero, que afortunadamente se saldó sin heridos. “Hubo un incidente el 25 de febrero durante el rodaje de la próxima temporada de Lupin. Nuestro elenco y el equipo están a salvo, y no hubo heridos”, revela Netflix en un comunicado. El objeto del atraco ha vuelto a ser equipamiento de rodaje, y esta vez las pérdidas ascienden a 300.000 euros mientras las autoridades francesas inician sus pesquisas.

Resulta algo irónico puesto que Lupin (que ya ha reanudado el rodaje de su Parte 3) gira en torno a las aventuras de un ladrón de guante blanco, Assane Diop, siguiendo los pasos del ilustre delincuente Arsène Lupin. Está protagonizada por Omar Sy, quien pocas horas antes del suceso estaba asistiendo a la gala de los premios César debido a que estos celebraban un homenaje por el 10 aniversario de Intocable, comedia por la que Sy obtuvo un galardón a Mejor actor. Lupin está coproducida entre Netflix y Gaumont, y luego del desempeño de sus dos primeras entregas se ha convertido en la segunda serie internacional más exitosa de la plataforma de streaming, justo por detrás de El juego del calamar.

La Parte 3 de Lupin aún no ha recibido fecha de estreno, pero se espera que el robo no vaya a suponer ningún tipo de retraso en los planes de la plataforma.

